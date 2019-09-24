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Spor konyaspor'da kayserispor maçı hazırlıkları devam etti

SPOR Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam ettiTolga YANIK KONYA (DHA) - İttifak Holding Konyaspor, iki günlük iznin ardından İstikbal Mobilya Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

24.09.2019 21:43
SPOR Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam etti
Tolga YANIK KONYA (DHA) - İttifak Holding Konyaspor, iki günlük iznin ardından İstikbal Mobilya Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun 6'ncı hafta maçında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek olan Konyaspor, iki günlük aranın ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 7'e 4 ve pas çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana Göztepe maçında sakatlanan ve tedavisine devam edilen Marko Jevtovic katılmazken, Ali Çamdalı ve Paolo Hurtado bir süre sahada takımdan ayrı olarak çalıştı.
Spor konyaspor'da kayserispor maçı hazırlıkları devam etti

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Konyaspor, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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