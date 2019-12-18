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Spor konyaspor'da trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

SPOR Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladıTolga YANIK KONYA (DHA) - İttifak Holding Konyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

18.12.2019 20:54 | Son Güncelleme: 18.12.2019 20:57
SPOR 'da maçı hazırlıkları başladı
Tolga YANIK KONYA (DHA) - İttifak Holding Konyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'de ilk yarının son iç saha maçında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek olan İttifak Holding Konyaspor, bir günlük aranın ardından yapılan antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 6'ya 3 ve pas çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.
Takımdan ayrı çalışan Serkan Kırıntılı, Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic, Riad Bajic, Marko Jevtovic ve Savaş Polat antrenmanda yer almazken, uzun süredir kadro dışında kalan Uğur Demirok ve Leonard Zuta ise takımla birlikte çalışmaya katıldı.
Spor konyaspor'da trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

İttifak Holding, Trabzonspor, Konyaspor, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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