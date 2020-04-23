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SPOR Konyaspor'dan çocuklarla birlikte 23 Nisan klibi

Konyaspor'dan çocuklarla birlikte 23 Nisan klibiKONYA, (DHA) - İTTİFAK Holding Konyaspor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla birlikte kutlama klibi hazırladı.

23.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:59
Konyaspor'dan çocuklarla birlikte 23 Nisan klibi
KONYA, (DHA) - İTTİFAK Holding Konyaspor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla birlikte kutlama klibi hazırladı.
Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, yurdun farklı noktalarında yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde bulunan çocuklarla birlikte klip hazırladı. Çocukların, hem 23 Nisan hem de koronavirüs tedbirleriyle ilgili mesaj verdiği klibin sonunda teknik direktör Bülent Korkmaz, Türk bayrağını öpüp, bayramı kutluyor. SPOR Konyaspor’dan çocuklarla birlikte 23 Nisan klibi

Kaynak: DHA

Etiketler: İttifak Holding, Konyaspor, 23 Nisan, Güncel , Haber
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