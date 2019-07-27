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SPOR Konyaspor, Hollanda kampında hazırlıklarını sürdürüyor

Konyaspor, Hollanda kampında hazırlıklarını sürdürüyorTolga YANIKKONYA, (DHA)- Süper Lig ekibi Konyaspor, ikinci etap kamp çalışmaları için bulunduğu Hollanda'da hazırlıklarını sürdürüyor.

27.07.2019 14:28
SPOR Konyaspor, Hollanda kampında hazırlıklarını sürdürüyor
Konyaspor, Hollanda kampında hazırlıklarını sürdürüyor
Tolga YANIKKONYA, (DHA)- Süper Lig ekibi Konyaspor, ikinci etap kamp çalışmaları için bulunduğu Hollanda'da hazırlıklarını sürdürüyor.
İkinci etap kamp çalışmaları için Hollanda'da bulunan Konyaspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptı. Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncular savunma, hücum organizasyonları ve çabukluk hareketleri ve şut çalışması yaptı.

Konyaspor, Hollanda, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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