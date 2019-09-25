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Spor konyaspor, kayseri maçının hazırlıklarını tek eksikle sürdürdü

SPOR Konyaspor, Kayseri maçının hazırlıklarını tek eksikle sürdürdüTolga YANIK KONYA (DHA) - İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını tek eksikle sürdürdü.

25.09.2019 20:34
SPOR Konyaspor, Kayseri maçının hazırlıklarını tek eksikle sürdürdü
Tolga YANIK KONYA (DHA) - İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını tek eksikle sürdürdü.
29 Eylül Pazar günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak olan Konyaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman, salonda yapılan core ısınma ve ağırlık çalışması ile başladı. Sahada gerçekleştirilen çabukluk hareketleri ve topla oyun ile devam eden antrenman taktik çalışma ile sona erdi.
Antrenmana tedavisine devam edilen Marko Jevtovic katılmazken, Ali Çamdalı ve Paolo Hurtado takımdan ayrı olarak fizyoterapist gözetiminde çalıştı.
Spor konyaspor, kayseri maçının hazırlıklarını tek eksikle sürdürdü

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Konyaspor, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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