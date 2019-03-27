Spor Konyaspor
, özel maçta Adanaspor
'u 2-1 mağlup etti
Tolga YANIKKONYA, (DHA
)-
ATİKER Konyaspor, özel maçta Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Medipol Başakşehir
maçı hazırlıklarını sürdüren Atiker Konyaspor
, ikinci hazırlık maçında Adanaspor ile karşılaştı. Kayacık
Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya Ertuğrul, Ali Turan, Jens Jonsson, Marko Jevtovic, Adis Jahovic, Uğur Demirok
, Amir Hadziahmetovic, Leonard Zuta, Yevhen Opanasenko, Erdon Daci, Mücahit Can Akçay
11'i ile başlayan Konyaspor, 5'inci dakikada 1-0 geriye düştü. Yeşil beyazlılar 10'uncu dakikada AdisJahovic'in penaltı golüyle eşitliği sağladı. 26'ncı dakikada Erdon Daci ile bir gol daha bulan yeşil beyazlılar 2-1 öne geçti. Karşılaşma bu skorla sona erdi.
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Kaynak: DHA