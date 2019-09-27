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Spor konyaspor şut ve gol çalıştı

SPOR Konyaspor şut ve gol çalıştıTolga YANIK KONYA (DHA) - İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

27.09.2019 18:58
SPOR Konyaspor şut ve gol çalıştı
Tolga YANIK KONYA (DHA) - İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek Konyaspor, yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ve çabukluk çalışması ile başladı. Toplu oyun ile devam eden antrenman şut ve gol çalışması ile tamamlandı.
Takımdan ayrı çalışan Paolo Hurtado antrenmana katılmadı.
Spor konyaspor şut ve gol çalıştı

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Konyaspor, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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