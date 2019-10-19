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Spor konyaspor, şut ve gol çalıştı

Konyaspor, şut ve gol çalıştıTolga YANIK/KONYA, (DHA)- İttifak Holding Konyaspor, pazartesi günü sahasında oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

19.10.2019 15:01
Konyaspor, şut ve gol çalıştı
Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- İttifak Holding Konyaspor, pazartesi günü sahasında oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 8'inci hafta kapanış maçında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Konyaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman topla oynanan oyun, çabukluk hareketleri ve pas çalışması ile başladı. Şut ve gol çalışması ile devam eden antrenman turnuva maçları ile sona erdi.
TÜRK BAYRAĞI DAĞITILACAK
Öte yandan, kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, maç günü taraftarlara Türk bayrağı dağıtılacağı belirtildi. Açıklamada, "Yönetimimizin pazartesi akşamı aldığı karar gereği Yeni Malatyaspor maçında ay yıldızlı bayrağımız dağıtılacaktır. Sezon sonu hedeflerimize ulaşmak ve İstiklal Marşı'mızı hep birlikte asker selamıyla okumak için tüm Konyalıları bu önemli karşılaşmaya davet ediyoruz" denildi.
Spor konyaspor, şut ve gol çalıştı

Yeni Malatyaspor, Konyaspor, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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