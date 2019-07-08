08.07.2019 16:15
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SPOR Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı

SPOR Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladıTolga YANIKKONYA, (DHA)- KONYASPOR, yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümü olan Konya etabının son çalışmasını yaptı.

SPOR Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı
Tolga YANIKKONYA, (DHA)- KONYASPOR, yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümü olan Konya etabının son çalışmasını yaptı.
Konyaspor, Kayacık Tesisleri'nde 5 Temmuz'da başladığı yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümü olan Konya etabının son çalışmasını bu sabah gerçekleştirdi. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman 2 seri üzerinden yapılan pas çalışması ve tempolu koşu ile devam etti. Minyatür kalelerde oynanan 8'e 8 topla oyun ile antrenman tamamlandı.
Antrenmana izinli olan oyuncular ile takımdan ayrı çalışan Petar Filipovic, Fallou Diagne, Paolo Hurtado, Mustapha Yatabare katılmadı. SPOR Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı
Kaynak: DHA
Konyaspor, Kayacık, Konya, DHA, Güncel

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