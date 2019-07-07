07.07.2019 15:30
Haberler» Güncel» Haber

SPOR Konyasporlu oyuncular dayanıklılık testinden geçti

SPOR Konyasporlu oyuncular dayanıklılık testinden geçtiTolga YANIK KONYA, (DHA)- Konyasporlu futbolcular yeni sezon öncesinde dayanıklılık testinden geçti.

SPOR Konyasporlu oyuncular dayanıklılık testinden geçti
Tolga YANIK KONYA, (DHA)- Konyasporlu futbolcular yeni sezon öncesinde dayanıklılık testinden geçti.
Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde sürdüren Konyaspor'da oyuncular YOYO Testi'nden geçti. 3 gruba ayrılan oyunculara teknik direktör Aykut Kocaman, atletik performans antrenörü Alper Aşçı ve yardımcı antrenörler gözetiminde dayanıklılıklarının ölçüldüğü test uygulandı.Test sonuçlarının ardından oyunculara uygulanacak antrenman programlarının belirleneceği belirtildi.
FOTOĞRAFLI SPOR Konyasporlu oyuncular dayanıklılık testinden geçti
Kaynak: DHA
Konya, DHA, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:53   Türk Yıldızları Trabzon'da nefes kesti
16:53   Süs havuzuna giren iki çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı
16:52   (Ek bilgilerle) PENDİK'TE TRAFİK MAGANDALARI YOL KESİP HAMİLE KADININ BULUNDUĞU ARACA BÖYLE SALDIRDI
16:52   Köyde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi
16:52   ARACIN ALTINDA KALMAKTAN 8 SANİYE İLE KURTULDU
16:52   Adana- Geri dönüşüm tesisinde yangın -2
16:52   İSTANBUL- PENDİK'TE TRAFİK MAGANDALARI YOL KESİP HAMİLE KADININ BULUNDUĞU ARACA BÖYLE SALDIRDI