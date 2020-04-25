Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

SPOR Koronavirüs günlerinde evde pedallamaya devam ediyor

Koronavirüs günlerinde evde pedallamaya devam ediyorElif YAVUZ - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, (DHA) - KORONAVİRÜS sebebiyle dışarıda antrenman yapamayan amatör bisikletçi Volkan Kurdoğlu, internet üzerinden bir uygulama ve evindeki düzenek sayesinde yarışa bile katılıyor.

25.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:17
Koronavirüs günlerinde evde pedallamaya devam ediyor
Elif YAVUZ - Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, (DHA) - KORONAVİRÜS sebebiyle dışarıda antrenman yapamayan amatör bisikletçi Volkan Kurdoğlu, internet üzerinden bir uygulama ve evindeki düzenek sayesinde yarışa bile katılıyor.
Koronavirüs sebebiyle evde kalan ve bisiklet süremeyen Volkan Kurdoğlu, antrenmanlarını eve taşıdı. İnternet üzerinden bir uygulama ve evinde kurduğu düzenek sayesinde arkadaşları ile hem antrenman yapıyor hem de yarışıyor. Anlık olarak binlerce kişinin katıldığı uygulama ile amatör ve profesyonel bisikletçiler hem yarışıyor hem de antrenman yapabiliyor. Bisikletin arka tekerini çıkararak bir düzeneğe bağlayan ve bu sayede hem hız, hem kilometre ölçümü yapan düzenek sayesinde evde bisiklet sürmeye devam ediyorlar. Ayrıca uygulamayı kullanan diğer bisikletçiler buradan sohbet edip antrenman ve yarış esnasında konuşabiliyor.
Evde antrenman yapan ve yarış düzenleyen Kurdoğlu, "Evde geçirdiğimiz şu dönemde antrenmanlarımızı program üzerinden gerçekleştiriyoruz. Ses kanalları kuruyor, bazen görüntülü yayınlar yapıyoruz. Birbirimizin atak noktalarını ya da yarış içerisindeki o heyecanı yaşamak için birbirimizle mücadele ediyoruz. Bayağı kalori yakıyoruz işin doğrusu. Dışarıdan biraz farkı var. Dışarıdan gelen rüzgar sizin terinizi soğutuyor. Evde vantilatöre ihtiyaç duyuyoruz. Günlerimizi bu şeklide verimli, bisikletten kopmadan geçirmeye çalışıyoruz" dedi.
Yarışlara ilginin yüksek olduğunu belirten Kurdoğlu, "Bu programı yıllardır kullanıyorduk. Şimdi eve girip evden çıkmama durumu olunca biz de aramızda bir yarış yapalım dedik. Programın yetkilileri ile yazıştık ve yarış düzenlemek istediğimizi belirttik. Kabul edildi teklifimiz. İlk yarışa 240 kişi katıldı. İkinci hafta 624 kişi oldu. Bu hafta sonu cumartesi günü üçüncü yarışımız var. Bu hafta Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da arayarak yakından takip ettiğini belirtti. Bu günleri atlatana kadar bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Güçlü olmamız, enerjiyi kaybetmememiz gerekiyor" diye konuştu. SPOR Koronavirüs günlerinde evde pedallamaya devam ediyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, DHA, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tokat’ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı Haberler
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haberler
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
’Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?’ anketi: ’Evet’ ile ’Hayır’ arasındaki fark 16 puan Haberler
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketi: "Evet" ile "Hayır" arasındaki fark 16 puan
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun Haberler
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Yasak da ihtar da dinlemeyen iki genç, ortalığı birbirine kattı Haberler
Yasak da ihtar da dinlemeyen iki genç, ortalığı birbirine kattı
9. Cumhurbaşkanı Demirel’in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti
Hapishanede koronavirüs isyanı! Mahkumlardan biri çatıdan böyle düştü Haberler
Hapishanede koronavirüs isyanı! Mahkumlardan biri çatıdan böyle düştü
Haberler››Güncel››SPOR Koronavirüs günlerinde evde pedallamaya devam ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:25: Kayseri'de çalıntı plakalı otomobilin sürücüsü yakalandı - Haber 16:23: BOĞAZ'DAKİ YUNUS SÜRÜLERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber 16:22: Mesai arkadaşlarına tabut şakası yaptı - Haber 16:22: Yurt dışından Adana'ya getirilen 365 Türk vatandaşı karantina altında - Haber 16:22: Meslek lisesinde üretilen "video laringoskop" cihazı tanıtıldı - Haber 14:48: Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu - Haber 13:48: Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı - Haber 12:21: Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü - Haber 08:15: Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı - Ekonomi 19:10: Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi - Haber 19:04: Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi - Haber