SPOR Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak'ın türkülü virüs isyanı

SPOR Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak'ın türkülü virüs isyanıSerhan TÜRK / - Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, arkadaşlarıyla birlikte iftar yemeğinde bir araya gelirken, yemek sırasında söylediği "koronavirüs" şarkısı, yemekteki herkesi kahkalara boğdu.

23.05.2020 10:25 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:29
SPOR Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak'ın türkülü virüs isyanı
Serhan TÜRK/ - Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, arkadaşlarıyla birlikte iftar yemeğinde bir araya gelirken, yemek sırasında söylediği "koronavirüs" şarkısı, yemekteki herkesi kahkalara boğdu.
Abdurrahim Albayrak, arkadaşları ile birlikte sosyal mesafe kurallarına uyarak düzenlenen iftar yemeğinin ardından karadeniz türküleri eşliğinde eğlendi. Kemençe çalan "Tonyalı Ömer" ile birlikte koronavirüs ile ilgili bir şarkı söyleyen Albayrak, şarkı sırasında virüse isyan ederek yemektekileri güldürdü. SPOR Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak’ın türkülü virüs isyanı

Kaynak: DHA

Etiketler: Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Koronavirüs, Güncel, Haber

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