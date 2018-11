Spor Kosovalı Golcü Vedat Muriç 4 Büyük Takımın Birinde Oynamak İsterdim

24 Kasım 2018 Cumartesi 10:23



Spor (ÖZEL) Kosovalı golcü Vedat Muriç 4 büyük takımın birinde oynamak isterdimFutbolda artık hiçbir şey tesadüf değilEnis TABAK - PRİZREN DHAÇaykur Rizespor'un Kosovalı forvet oyuncusu Vedat Muriç, hedefinin; Türkiye ligindeki 4 büyük takımın birinde oynamak olduğunu söyledi.Kosova'da Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Muriç, Rize'de mutluyum ancak ileride daha iyi performans sergileyerek 4 büyük takımdan birine transfer olmayı hedefliyorum dedi.MİLLİ FORMAYI GİYMEK HER FUTBOLCU İÇİN GURUR VERİCİDİRUEFA Uluslar D Ligi 3'üncü Grup son maçında 4-0 kazandıkları Azerbaycan karşısında ilk 11'de sahaya çıkıp 69 dakika forma giyen Kosovalı futbolcu, Milli formayı giymek her futbolcu için gurur vericidir. Özellikle Kosovalılar güzel olaylara hasret kaldıkları için bu galibiyetler bizi daha da çok sevindiriyor. Kosova genç bir ülke ve bu tür motivasyonlara çok ihtiyacı var. Kosova Milli Takımı olarak bu başarıyı elde etmemiz de ayrı bir gurur şeklinde konuştu.ANADOLU KULÜPLERİ DE ÇOK KALİTELİ TRANSFERLER YAPIYORSüper Lig'deki zirve yarışını da değerlendiren Muriç, Artık çok büyük ve çok zengin kulüpler şampiyon olur diye bir düşünce kalmadı. Çünkü futbol çok gelişti, çok ilerledi. Anadolu kulüpleri de çok kaliteli transferler yapmaya başladı. Ayrıca teknik direktörleri de çok kaliteli isimler. Her şey kaliteli olunca bu sefer ister istemez performansa da yansıyor. Biz de Fenerbahçe'yi kendi sahamızda 3-0 mağlup ettik. Maçtan önce böyle bir galibiyet alacağımızı söyleseler kimse inanmazdı. Bu nedenle futbolda artık hiçbir şey tesadüf değil ifadelerini kullandı.4 BÜYÜK TAKIMDA OYNAMAYI ÇOK İSTERDİMÇaykur Rizespor'da mutlu olduğunu ancak hedefinin 4 büyük takımın birinde forma giymek olduğunu vurgulayan Vedat Muriç, sözlerini şöyle tamamladı;Her futbolcunun kendine göre hedefleri vardır. Ben hiçbir zaman kendime uzun vadeli bir hedef koymadım. Ancak Süper Lig'in 4 büyük kulübünün birinde oynamak isterim. Takım ismi vermek istemiyorum ama hedefim bu. Şu an Rizespor'dayım ve burada mutluyum. İnşallah ileride çok daha iyi performanslara imza atıp hedefimi gerçekleştiririm.