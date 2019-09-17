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"Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi" - UŞAK

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından yürütülen "Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi" Uşak etabı düzenlenen programla başladı.

17.09.2019 22:20
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından yürütülen "Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi"Uşak etabı düzenlenen programla başladı.
Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa çeşitli okullardan 4. ve 5. sınıf öğrencileri katıldı.
TMOK Yönetim Kurulu Üyesi ve Kültür ve Olimpik Eğitim Komisyonu Başkanı Seyit Bilal Porsun projeyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada projenin 60 ilde yapıldığını bugüne kadar 2 milyon öğrenciye ulaşıldığını ifade etti.
Projeyle öğrencilere spor kültürü aşılamak istediklerini dile getiren Porsun, "Projeyle 4. 5. ve 6. sınıf öğrencilerine spor kültürü anlatılıyor. Sadece yarışmacı sporcu olunmadığı kendileri için de spor yapmaları gerektiği anlatılıyor. Olimpiyatlar kaç yılda bir yapılır, kaç çeşit olimpiyat var gibi konular hakkında bilgiler veriliyor. Yarışmacı bir sporcu olamazlarsa dahi sağlıkları için sporcu olmaları gerektiğinin altı çiziliyor" dedi.
Üç gün sürecek etkinliklere il genelinden 5 bin öğrencinin katılması bekleniyor.

Uşak Üniversitesi, Uşak, Güncel

Kaynak: AA

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