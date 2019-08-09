Haberler» Spor» Haber

Spor Kulübü, bayram mesajını Ali Dağı'nın zirvesinde verdi

Çalışmalarına yıl boyu aralıksız olarak devam eden Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü antrenör ve sporcuları KurbanBayramı sebebiyle Ali Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

09.08.2019 12:17 Spor Kulübü, bayram mesajını Ali Dağı'nın zirvesinde verdi
Çalışmalarına yıl boyu aralıksız olarak devam eden Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü antrenör ve sporcuları KurbanBayramı sebebiyle Ali Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Sabah saat 08.00'da başlayan ve saat 10.45'te tamamlanan tırmanışa antrenör ve sporculardan oluşan yaklaşık 25 kulüp üyesi katıldı. Zirvede bir açıklama yapan Kulüp Başkanı ve Başantrenör Hasan Aksoyak, "Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü olarak gerçekleştirdiğimiz Ali Dağı Zirve Tırmanışı münasebetiyle başta kulüp yöneticileri, velileri, sporcu ve antrenörleri olmak üzere tüm spor ve basketbol camiasının Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevdikleriyle birlikte nice bayramlara sağlıklı, mutlu, huzurlu bir şekilde ulaşabilmelerini ve şeker tadında bir bayram geçirmelerini diliyorum" dedi.

Zirveye çıkan antrenör ve sporcular buradan, bayram mesajlarını iletirken, toplu halde zirvede hatıra fotoğrafı çektirdiler. - KAYSERİ

Kurban Bayramı, Sabah, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
13:16   Kasımpaşa'dan borç açıklaması
13:14   Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
13:13   'Teke Tek' League of Legends formatı Red Bull Player One başlıyor
13:09   Fenerbahçe'de Moses ayrılabilir! Sürpriz gelişme
12:54   Tasarruf ve tevazunun birleşimi: Joe Johnson
12:54   Galatasaray'ın Falcao transferinde son dakika! Abdurrahim Albayrak ve Ahmet Bulut...
12:54   Galatasaray, İtalya'ya gitti