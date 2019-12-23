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Spor kulübünden öğrencilere kitap yardımı

Marmaris Belediye Spor Gençlik ve Spor Kulübü, Bozburun İlkokulu ve Ortaokulu'na kitap yardımında bulundu.

23.12.2019 10:19 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:24 Spor kulübünden öğrencilere kitap yardımı
Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, İlkokulu ve Ortaokulu'na kitap yardımında bulundu.

Marmaris Belediye Spor Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hasan Yaylalı ve yönetim kurulu üyeleri 40 koli tutan kitap ve ansiklopedileri kendi elleriyle teslim etti. "Misyonumuz sadece sporcu yetiştirmek değil, gelecek neslin yetişmesine katkıda bulunmak" diyen Başkan Yaylalı, "Marmaris'imize ve ülkemizi eğitimli, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı yeni nesiller yetişmesine ne kadar çok katkımız olursa o kadar çok görevimizi yapmış sayarız. İmkanlarımız el verdikçe bu tür sosyal sorumluluk projelerine devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Bozburun, Marmaris, Güncel

Kaynak: İHA

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