Haberler » Güncel » Spor kulüpler türkiye tekvando şampiyonası'nın heyecanı sivas'ta yaşanıyor - Haber

Spor kulüpler türkiye tekvando şampiyonası'nın heyecanı sivas'ta yaşanıyor

SPOR Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın heyecanı Sivas'ta yaşanıyorUğur YİĞİT-Rahmi MEYVECİSİVAS, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Sivas'ta devam ederken şampiyonaya 53 ilden 271 kulübün...

21.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:06
SPOR Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nın heyecanı 'ta yaşanıyor
Uğur YİĞİT-Rahmi MEYVECİSİVAS, (DHA) - Gençlik ve Bakanlığı ile Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Sivas'ta devam ederken şampiyonaya 53 ilden 271 kulübün 1750 sporcusu katılıyor.
4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı. Sivas Valisi Salih Ayhan,Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, federasyon yetkilileri, antrenörler ve sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen seremoni sporcuların tören yürüyüşüyle başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.
Seremonide konuşan Vali Salih Ayhan, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında bu sene çok sayıda Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yaptıklarını belirterek,Temel maksadımız gençlerimize milli ruhu ve milli şuuru aşılamak ve bunu da başardık hamdolsun. Bizim bu etkinliklerimize en büyük destek federasyonlarımızdan gelmiştir ve federasyonlar içerisinde en büyük desteği Tekvando Federasyonu vermiştir dedi.
HEDEFİMİZ TOKYO OLİMPİYATLARI
Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ise, Türkiye Tekvando Federasyonu hedeflerine adım adım yaklaşmaktadır. Allah'ın izniyle geçmişten bugüne istikrarını devam ettiren çalışmalarında dünyanın en başarılı federasyonu olarak yoluna devam eden bir federasyon. 2019 yılı içinde hep beraber çok büyük başarılara imza attık. Yetinmiyoruz en iyi olmaya gayret ediyoruz. Ama şunun altını da çiziyoruz, en iyi olmak planlı programlı ve düzenli çalışmayı gerektiriyor. Bu plan ve düzen içinde kulüplerimizin önem ve ehemmiyeti çok fazladır. Onlara her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Başka federasyonlarımızla şöyle bir yan yana koyduğumuzda biz Allah'ın izniyle bu konuda da öne gittiğimize inanıyoruz. Maddi manevi bütün arkadaşlarımızın yanındayız. Niçin yanındayız Bütün hedefimiz bayrağımızı göndere çektirmek, İstiklal Marşı'nı çaldırmak. Hedefimiz Tokyo Olimpiyatları. Tokyo Olimpiyatlarında en iyi madalyaları almak diye konuştu.
Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Şampiyona 24 Kasım'da sona erecek.
Spor kulüpler türkiye tekvando şampiyonası'nın heyecanı sivas'ta yaşanıyor

Türkiye, Sivas, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Suriye'de terör koridoru oluşturma meselesi bitti, 400 bin kişi Afrin'e dönüş yaptı
18:12 Milli Savunma Bakanı Akar: "Yaptığımız harekatların sonucu terör koridoru, terör devleti...
18:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kırgızistan ile) Yarın imzalanacak KEK Protokolü ve Eylem Planı...
18:10 Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden basın açıklaması
18:06 Prematüre bebeğe en iyi bakım için az temas edilmeli
17:57 Pakistan, Keşmir anlaşmazlığı için Türkiye'yi arabuluculuk yapmaya davet etti
17:51 MSB: 70 aile daha Cerablus'tan Tel Abyad'a doğru yola çıktı
17:45 Volkswagen, ertelediği Manisa fabrikası için kesin kararı yıl sonunda verecek
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
17:26 Son dakika: Cumhuriyet davasında karar açıklandı! Kadri Gürsel beraat etti
15:01 Son Dakika: Erdoğan: Ziraat Bankası, çiftçilerimizle alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecek
13:41 Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncusu, gazetecilere küfür ederek tepki gösterdi
12:14 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın Külliye'de CHP'li bir siyasetçi ile görüştüğü iddialarını yalanladı
11:01 Güleda'nın öldürüldüğü 12 numaralı oda kapatıldı, öğrenciler apartı terk etti
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
21.11.2019 18:15:04