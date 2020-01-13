Haberler » Spor » Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı - Spor

Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, "Kulüplerin çoğu çok sıkıntılı günler yaşadı.

13.01.2020 18:26 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:26Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, "Kulüplerin çoğu çok sıkıntılı günler yaşadı. Hatta kapılara kilit vurmaya kadar gidebilir bu işler. Çünkü büyük borçlar var, döndürebilmek kolay değil. Ben kulübüm adına yapılandırma olursa memnun olacağımızı belirtmek isterim." dedi.
Gençlik ve Bakanlığınca Ankara'da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'na katılan Fatih Mert, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kulüp olarak ekonomik durumlarının diğer kulüplerden daha farklı olduğunu belirterek, "Bizim şu anda maalesef hiçbir gelirimiz yok. Gelirlerimizin tamamı temlik altında. Şu an görüşmelerimiz var ama sonuçlanan bir şey yok." diye konuştu.
Mert, yapılandırmanın spor kulüplerinin kurtulması için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Devletimiz burada el atmış bu işe. Bu kulüplerin çoğu çok sıkıntılı günler yaşadı. Hatta kapılara kilit vurmaya kadar gidebilir bu işler. Çünkü büyük borçlar var, döndürebilmek kolay değil. Ben kulübüm adına yapılandırma olursa memnun olacağımızı belirtmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.
Transfer yasağını kaldırmak için görüşmelere devam ettiklerini dile getiren MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mert, şunları kaydetti:
"Bizim FIFA'da çok ciddi miktarda dosyamız var. Biz bu dosyaların bir kısmını hallettik. Yalnız beklediğimiz bir karar var. O karar ocak ayının 24'ü gibi görünüyor, ayın 24'ünde alınacak karar bizim transfer için çok geç kalmış olacağımızı gösterir. Dosyaların tamamı da bitmedi bunu belirteyim. Futbolcular alacaklarının tamamını almak istiyorlar bunu da çözemiyoruz. Bugüne kadar bize yaklaşım gösteren, örneğin Bakary Kone'de olduğu gibi, onun 1 milyon 500 bin avro alacağı vardı, 750 bin avro ile sorunu çözdük. Bizden bütün futbolcular tamamını istediği takdirde biz bunu halledemeyiz."

MKE Ankaragücü, Fatih Mert, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:09  Galatasaray Doğa Sigorta'da Yiğit Arslan bir ay parkelerden uzak kalacak - Spor
20:06  TOFAŞ Basketbol Takımı, Andorra'ya gitti - Spor
19:59  Trabzonspor'da kupa maçı hazırlıkları başladı - Spor
19:50  Olimpiyat vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'da coşkuyla karşılandı - Spor
19:47  Fenerbahçe kafilesi Kayseri'de - Spor
19:13  Trabzonspor, Uğurcan ve Abdülkadir'e toplam 43 milyon euro teklif geldiğini açıkladı - Spor
19:06  Filenin Sultanlarına havalimanında coşkulu karşılama - Spor
18:50  Sıtma olan Onyekuru ile ilgili Abdurrahim Albayrak'tan açıklama geldi - Spor
18:12  Süper Lig'in en çok kazanan hocası Fatih Terim - Spor
17:53  İspanyollar yazdı! Falcao'yu Barcelona'ya önerdiler - Spor
13.01.2020 20:11:43