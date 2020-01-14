Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı

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Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'na katılan yöneticilerGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Türkiye
Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile selamlaşıp sohbet etmesiGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, kulüp başkanları ile birlikte The Green Park Hotel'den ayrılması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki kulüp başkanları, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacakları görüşme için Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayının düzenlediği otelden ayrıldı.