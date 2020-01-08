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Spor lider sivasspor'da çalışmalar sürüyor

SPOR Lider Sivasspor'da çalışmalar sürüyorİbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER / ANTALYA, (DHA)Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, Antalya kampında günün ilk çalışmasını sabah idmanıyla geçrekleştirdi.

08.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:14
SPOR Lider 'da çalışmalar sürüyor
İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER/ ANTALYA, (DHA)
Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, kampında günün ilk çalışmasını sabah idmanıyla geçrekleştirdi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirlen çalışma düz koşularla başlarken, antrenman 3 grup halinde yapılan 5'e 2 ile devam etti. Antrenman çift kale maçla tamamlandı. Takımda sakatlığı bulunan Fernando idmanda yer almadı.
Kırmızı beyazlı takım bu akşam yapacağı çalışmalarla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.
Spor lider sivasspor'da çalışmalar sürüyor

Bora Füzesi, Sivasspor, Antalya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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