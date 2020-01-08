SPOR Lider Sivasspor
'da çalışmalar sürüyor
İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER/ ANTALYA, (DHA)
Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, Antalya
kampında günün ilk çalışmasını sabah idmanıyla geçrekleştirdi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirlen çalışma düz koşularla başlarken, antrenman 3 grup halinde yapılan 5'e 2 ile devam etti. Antrenman çift kale maçla tamamlandı. Takımda sakatlığı bulunan Fernando idmanda yer almadı.
Kırmızı beyazlı takım bu akşam yapacağı çalışmalarla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.