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SPOR Liverpoollu taraftarların İstanbul'da gece eğlencesi

SPOR Liverpoollu taraftarların İstanbul'da gece eğlencesiOlgucan KALKAN - Kaan ÜLKER - İstanbul'da bulunan çok sayıda Liverpool taraftarı, UEFA Süper Kupa öncesinde gece boyunca doyasıya eğlendi.

13.08.2019 22:52
SPOR Liverpoollu taraftarların İstanbul'da gece eğlencesi
SPOR Liverpoollu taraftarların İstanbul'da gece eğlencesi
Olgucan KALKAN - Kaan ÜLKER - İstanbul'da bulunan çok sayıda Liverpool taraftarı, UEFA Süper Kupa öncesinde gece boyunca doyasıya eğlendi.
UEFA Süper Kupa mücadelesinde Liverpool ile Chelsea, yarın Beşiktaş Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadeleden bir gün önce İstanbul'a gelen Liverpool taraftarı, Taksim'de düzenlenen bir etkinlikte bir araya geldi. Liverpool Türkiye Taraftar Grubu tarafından organize edilen gecede şarkıcı Jamie Webster da sahneye çıktı. Organizasyonda Türkiye'de bulunan çok sayıda Liverpool taraftarı da yer aldı. Türk ve İngiliz vatandaşlar arasındaki dostluk gözlerden kaçmadı.
SPOR Liverpoollu taraftarların İstanbul'da gece eğlencesi

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Kaynak: DHA

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