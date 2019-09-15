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Spor malkara fehmi özkan yağlı güreşleri'nde başpehlivan serhat gökmen oldu

SPOR Malkara Fehmi Özkan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Serhat Gökmen olduVIDEO YOKMurat YAYINMALKARA (Tekirdağ), (DHA)- Tekirdağ'ın Malkara ilçe belediyesi tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Pehlivan Fehmi Özkan Geleneksel Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Serhat Gökmen kazandı.

15.09.2019 15:44
SPOR Malkara Fehmi Özkan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Serhat Gökmen oldu
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Murat YAYINMALKARA ( Tekirdağ ), (DHA)- Tekirdağ'ın Malkara ilçe belediyesi tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Pehlivan Fehmi Özkan Geleneksel Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Serhat Gökmen kazandı. Çekişmeli geçen güreşlerde sakatlanan 2 pehlivan, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
Malkara'nın Meşatlık mevkisinde düzenlenen Pehlivan Fehmi Özkan Geleneksel Yağlı Güreşleri'ne 22'si başpehlivan olmak üzere 147 pehlivan katıldı. Güreşleri, Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Enez Kaplan, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ile güreş severler izledi.
Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Pehlivan Fehmi Özkan Geleneksel Yağlı Güreşleri'ni 6 yıl aradan sonra 23'üncü kez düzenlediklerini belirterek, Bugün Malkara'nın yetiştirdiği en büyük değerlerinden biri olan Fehmi Özkan'ın anısına tekrar güreşlerimizi tertip ediyoruz. 6 yıl ara vermiştik. Bu güreşlerde benim kadar hatta benden daha fazla emeği olan büyüklerimiz, ağabeylerimiz var. Ben ilk önce bütün destekçilerimiz olan firmalarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza tüm hemşehrilerim huzurunda teşekkür ediyorum. Belediyemizin kasasından maddi anlamda hiçbir tutar çıkmadan güreşlerin yapılmasını sağladılar dedi.
Çekişmeli geçen güreşlerde Orhan Okulu'yu finalde yenen Serhat Gökmen başpehlivanlığı kazandı. Müsabakalarda sakatlanan Talha Nazlı (19) ile Umut Tandoğan (12), ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Pehlivanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Spor malkara fehmi özkan yağlı güreşleri'nde başpehlivan serhat gökmen oldu

Fehmi Özkan, Tekirdağ, Malkara, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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