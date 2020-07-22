SPOR Mariano Sizi uzaktan da olsa hep destekleyeceğim

Fatih Terim Mariano'yu geç tanıdım; ama önemli bir oyuncu ve önemli bir insan. Kendisiyle çalışmaktan çok mutlu oldum

İSTANBUL DHA

Galatasaray'da çıktığı son antrenmanda takımla vedalaşan Brezilyalı futbolcu Mariano, Sizden ayrı olabilirim, Brezilya'ya gidiyor olabilirim, sizden uzak olabilirim ama kalbim, dualarım ve gönlüm hep sizinle beraber olacak. Galatasaray bir taraftar kazandı. Sizi uzaktan da olsa hep destekleyeceğim. Hepinize mutluluklar ve başarılar diliyorum dedi.

Sarı-kırmızılı formayı üç sezon giyen Brezilyalı futbolcu, son antrenmanına çıkarak takım arkadaşlarına veda etti.

Teknik direktör Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen son idman sonrasında Mariano'nun karakteriyle ve futbolculuğu ile önemli bir isim olduğunu belirterek kendisine katkılarından ötürü teşekkür etti.

Terim, Bugün bir arkadaşımızla daha vedalaşıyoruz. Maalesef üzücü de olsa gerçekler bunlar. Ben Mariano'yu geç tanıdım; ama önemli bir oyuncu ve önemli bir insan. Kendisiyle çalışmaktan çok mutlu oldum. O mevkinin en zeki ve en teknik oyuncularından bir tanesi. Oyun taktiğini o mevkiden organize edecek yetenekte birisi. Göstermiş olduğu karakteri ve insanlığı sebebiyle kendisine teşekkür ediyorum. Ailesine ve kendisine mutluluklar diliyorum. Onu tanıdığım için çok memnunum. Kulübüm adına, şahsım adına, arkadaşlarım adına tüm Galatasaraylılar adına teşekkür ediyorum diye konuştu.

Veda konuşmasında arkadaşlarına seslenen Mariano ise, Galatasaray çatısı altında güzel günler yaşadığını ve sarı-kırmızılı renkleri nerede olursa olsun destekleyeceğini belirtti.

Mariano, Üç senedir buradayım. Beraber dört tane kupa kazandık. Başta hocama, ekibine ve bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 3 senedir çok güzel günler yaşadık. Son sene belki istediğimiz gibi gitmedi ama ondan önce yaşadığımız başarılar ortada. Sizden ayrı olabilirim, Brezilya'ya gidiyor olabilirim, sizden uzak olabilirim ama kalbim, dualarım ve gönlüm hep sizinle beraber olacak. Galatasaray bir taraftar kazandı. Sizi uzaktan da olsa hep destekleyeceğim. Hepinize mutluluklar ve başarılar diliyorum şeklinde konuştu.

Daha sonra Galatasaray Televizyonu'nun mikrofonlarına konuşan Brezilyalı futbolcu, sözlerine şöyle devam etti

Bugün son antrenmanıma çıktım. Tabii ki duygu dolu anlar yaşandı. Burada çok güzel 3 sene geçirdim. Çok neşeli, mutlulukla dolu... 2 senede kazanılan 4 kupa var. Önemli işler yaptığımı düşünüyorum takımımla beraber. Özellikle başta hocam olmak üzere bütün teknik ekibe, takım arkadaşlarıma, bütün taraftarlara çok teşekkür etmek istiyorum. Benim her zaman yanımda oldular. İlk günden son güne kadar bana destek oldular. Şimdi Brezilya'ya gidiyorum ama kalbim ve dualarım sizinle olacak. Galatasaray'ı desteklemeye devam edeceğim. Her şey için çok teşekkür ediyorum.