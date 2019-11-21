Haberler » Güncel » Spor marius sumudica hagi beni arayarak ülkene dön dedi - Haber

Spor marius sumudica hagi beni arayarak ülkene dön dedi

SPOR Marius Sumudica Hagi beni arayarak ülkene dön dediMustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)-Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi ve teknik direktör Marius Sumudica basın mensuplarıyla toplantı düzenledi.

21.11.2019 16:49 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:55
SPOR Marius Sumudica Hagi beni arayarak ülkene dön dedi
Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)-
Süper Lig ekiplerinden Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi ve teknik direktör Marius Sumudica basın mensuplarıyla toplantı düzenledi. Marius Sumudica, George Hagi'nin kendisini arayarak 'Küçük Anadolu takımında senin ne işin var' diyerek ülkesine dönmesini istediğini söyledi.
Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde yapılan toplantıda konuşan, teknik direktör Marius Sumudica, Benim ismim Milli Takım için belirlenen 3 hocanın arasında geçti. Ama ben burada mutluyum o yüzden gitmeyeceğim. Bu takımı ligde tutmak için söz verdim ve bu sözümün arkasında duracağım. Milli Takımın yanı sıra körfez ülkelerden de teklifler aldım. Ama Allah'ın yardımı ile buradaki 2 yıllık projelerimizi başarılı bir şekilde bitireceğim. Gazetelerde çıkan üzerine beni ilk arayan Hagi oldu. Bana 'küçük Anadolu takımında ne işin var' diyerek ülkeme dönmem gerektiğini söyledi. Ama ben Türkiye'yi seviyorum. Burası benim ikinci evim. Türkiye hakkında asla kötü bir şey söyleyemem çünkü burayı çok seviyorum diye konuştu.
Teknik direktörle ilgili hiçbir problemlerinin olmadığını ifade eder Mehmet Büyükekşi ise Gaziantep Futbol Kulübü olarak Süper Lig'e çıkararak büyük bir başarı elde ettik. Hiçbir zaman küme düşmeyeceğiz demedim. Ben bütün konuşmalarımda ilk 10'da olacağımızı söyledim. Bu konuda da hocamızla ilgili en küçük bir problemimiz yok. Hocamızla sözleşmemizi 2 yıla çıkardık. 18 kulübün yarısı 10'uncu haftaya kadar hocalarını değiştirdi. Biz tam tersini yaparak hocamızın sözleşmesini uzattık. Bu sayede milli takıma gidecek mi gibi söylentileri ortadan kaldırmak istedik dedi.
Spor marius sumudica hagi beni arayarak ülkene dön dedi

Mehmet Büyükekşi, Gheorghe Hagi, Gaziantep, Futbol, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
20:38 Kilitli kaldığı evde düşerek yaralanan çocuğu komşuları kurtardı
20:38 Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız
20:35 Marmaris'te imar barışı talebi
20:34 - Elon Musk'ın roket prototipi testi geçemedi
20:34 Süt ürünlüri işletmesinde kalorifer kazanı patladı: 1 yaralı
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
20:05 Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
19:24 Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak
19:04 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak
18:59 Bakan Akar: Bedelliye 20 bin 725 kişi başvurdu, 688 milyon bedel tahsis edildi
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
12:21 Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
00:50 Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya terör tepkisi: FETÖ dahil, tüm teröristler AP'de cirit atıyor
21.11.2019 20:39:46