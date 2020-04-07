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SPOR Max Verstappen Elimden geldiğince evde kalmaya çalışıyorum

SPOR Max Verstappen Elimden geldiğince evde kalmaya çalışıyorumÇalışmalarımı evde sürdürüyorumYarışlar ne zaman başlayacaksa, o gün hazır olmak istiyorum - Formula 1 ekiplerinden Red Bull Racing'in 1'inci pilotu Max Verstappen, sosyal medya hesabı üzerinden karantina günlerinde neler yaptığına...

07.04.2020 14:09 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:11
SPOR Max Verstappen Elimden geldiğince evde kalmaya çalışıyorum
Çalışmalarımı evde sürdürüyorum
Yarışlar ne zaman başlayacaksa, o gün hazır olmak istiyorum
- Formula 1 ekiplerinden Red Bull Racing'in 1'inci pilotu Max Verstappen, sosyal medya hesabı üzerinden karantina günlerinde neler yaptığına dair açıklamalarda bulundu.
Koronavirüs salgını nedeniyle Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yeni sezonun başlayamamasının ardından çalışmalarını evde sürdürdüğünü dile getiren Hollandalı yıldız pilot, Şu anda bulunduğumuz durumdan dolayı elimden geldiğince evde kalmaya çalışıyorum. Çalışmalarımı evde sürdürüyorum. Simülasyon çalışmaları yaparak hazır olmaya çalışıyorum. Yarışlar ne zaman başlayacaksa, o gün hazır olmak istiyorum. Umarım herkesin sağlığı yerindedir ve umarım en kısa zamanda görüşürüz ifadelerini kullandı. SPOR Max Verstappen Elimden geldiğince evde kalmaya çalışıyorum

Kaynak: DHA

Etiketler: Max Verstappen, Red Bull, Güncel

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SPOR Max Verstappen Elimden geldiğince evde kalmaya çalışıyorum
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Haberler ›› Güncel ››SPOR Max Verstappen Elimden geldiğince evde kalmaya çalışıyorum - Haberler

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