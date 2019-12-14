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Spor mecnun otyakmaz taraftarımızın da desteğiyle fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz

SPOR Mecnun Otyakmaz Taraftarımızın da desteğiyle Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruzHüsnü Ümit AVCI-Rahmi MEYVECİSİVAS, (DHA)-Süper Lig'in liderlik koltuğunda oturan Demir Grup Sivasspor'un Başkanı Mecnun Otyakmaz, yarın sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili, Taraftarımızın desteğiyle...

14.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:05
SPOR Mecnun Otyakmaz Taraftarımızın da desteğiyle 'yi yenmek istiyoruz
Hüsnü Ümit AVCI-Rahmi MEYVECİSİVAS, (DHA)-
Süper Lig'in liderlik koltuğunda oturan Demir Grup 'un Başkanı Mecnun Otyakmaz, yarın sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili, Taraftarımızın desteğiyle bu maçı kazanıp şampiyonluk yolunda en azından ilk yarıyı lider bitirmek için çok önemli bir galibiyet almayı arzu ediyoruz dedi.
Mecnun Otyakmaz, yarın oynanacak olan Fenerbahçe maçı öncesi Demirören Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Takımın maça konsantre olduğunu söyleyen Otyakmaz, Takımımızda bir sorun gözükmüyor. Herkes motive. İnşallah futbolcularımız kazanacak mücadeleyi gösterecekler. Taraftarımızın da desteğiyle bu karşılaşmayı alıp şampiyonluk yolunda en azından ilk yarıyı lider bitirmek için çok önemli bir galibiyet arzu ediyoruz dedi.
İLK HEDEFİMİZ, DEVREYİ LİDER BİTİRMEK
Maç biletlerinin neredeyse tamamının tükendiğini ifade eden Otyakmaz, Bu ilginin artarak devam etmesini bekliyorum. Yaklaşık 2 bin 500 adet kadar bilet kaldı. İnşallah onları da satıp, son haftalarda özellikle deplasmanda kapalı gişe oynuyorduk, şimdi artık içeride 27 bin 500 kişilik stadımızda kapalı gişe oynayacağız. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Taraftarımızın da desteğiyle ilk hedefimiz; ilk yarıyı lider bitirip, ikinci yarı için diğer kulüplerin önünde olup, avantajlı başlamak. Daha sonra da yapacağımız takviyelerle yolumuza devam etmek" dedi.
Otyakmaz, takımın şampiyonluk iddiasının sorulması üzerine de, Bakalım Allah bize neler nasip edecek diye konuştu.
Spor mecnun otyakmaz taraftarımızın da desteğiyle fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz

Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçe, Sivasspor, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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