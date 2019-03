Spor Medical Park, Yüzme Federasyonu'nun Sağlık Sponsoru Oldu - 2

Kaynak: DHA

Spor Medical Park, Yüzme Federasyonu'nun sağlık sponsoru olduMustafa AKIN - Olgucan KALKAN İstanbul,(DHA) -Türkiye Yüzme Federasyonu, Medical Park ile sağlık sponsorluğu anlaşması imzaladı.Sponsorluk kapsamında 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak 30 milli yüzücünün sağlık kontrolleri ve olası rahatsızlıklardaki tedavileri Medical Park Hastaneleri tarafından gerçekleştirilecek. Ayrıca 1 yıl boyunca federasyon tarafından düzenlenen müsabaka, yarışma gibi tüm etkinliklere o ilde faaliyet gösteren Medical Park Hastaneleri tarafından ambulans ve ilkyardım ekibi desteği; tüm lisanslı yüzme sporcularına ve teknik kadrolara sağlık hizmetlerinde özel imkanlar sunulacak. İstanbul'da bir otelde düzenlenen sponsorluk anlaşmasına Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, MLP Care'in Kurumsal Tanıtım ve Marka Yönetimi Koordinatörü Barış Bezel, milli sporculardan Berke Saka, Demirkan Demir ve milli takım antrenörleri Yasin Atıl ile İbrahim Onur Aksoy katıldı.ERKAN YALÇIN 2020, 2024 VE 2028 TÜRKİYE'NİN AYAK SESLERİDİR"Törende konuşan Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sürecinde sporcularımıza ve Türk yüzme sporuna destek olacak her projenin içinde yer almaya gayret gösterdik ve gösteriyoruz. Bu süreçte yanımızda yer alan ülkemizin önemli sağlık markalarından biri olan Medical Park'ın yönetimine teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca bu önemli projede emeği geçen Medical Park yetkililerine, Türkiye Yüzme Federasyonu Genel Sekreterimiz Sayın Seçkin Renklibay'a ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim. 2020, 2024 ve 2028 inşallah Türkiye'nin ayak sesleridir. Yüzmeyi ihya ve inşa edeceğiz demiştik. Kendi topraklarımıza dönerek kendi milletimiz bunları yapabilir dedik. Onları ileriye taşımak görevimiz dedik. 2010 Avrupa gençlerde altın madalya aldık. Emre Sakçı, Çin'den dünya 5'incisi olarak döndü. Geldiğimiz dönemde sayılı olan altyapımız şuanda 3 binden fazla sporcuyla devam ediyor. Bu çocuklarımız çok büyük mücadeleler veriyor. Günde en az 6 saat yüzüyorlar. Gelen bir gençlik ve altyapı var biz bunlardan umutluyuz" dedi."DEVRİM NİTELİĞİNDE İŞLER YAPTIK"Başkan Yalçın, federasyonu kurumsal hale getirdiklerini ifade ederek, "Yönetim anlamında çözümler üretmeye çalışıyoruz. Asıl yapmış olduğumuz devrim, federasyonu teknik ekibe bırakmaktı. Her branşı ayrı olarak ayırdık" diye konuştu."DEVŞİRME SPORCULARA GEREK OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"Devşirme sporculara gerek olmadığını kaydeden Erkan Yalçın, "Berke, 27 yıllık Derya Büyükuncu'ya ait rekoru kırdı. Diğer tarafımda da Demirkan var. Devşirme sporcuya gerek yok. Ben bu konuda yerli ve milli olmadan yanayım. Kendi insanımıza güvendiğim için devşirme sporcuya ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Ben onlara inanıyorum, marşımızı tüm dünyaya dinletip bayrağımızı göndere çekeceklerdir" ifadelerini kullandı."DEVLETİMİZ VE BAKANLIĞIMIZ BÜTÜN DESTEĞİ VERİYOR"Başkan Erkan Yalçın, federasyon bütçesi ile ilgili bir soruya da şu cevabı verdi"Bugün geldiğimiz noktada benim sporcum nereye gitmek istiyorsa ben oraya gönderiyorum. Devletim ve bakanlığım bana bu imkanı veriyor. Onun için başka ülkelerle değerlendirme yapmıyorum, benim insanım ile onlarınki farklı. Bütçemizden de gayet memnunuz. Şu an sporcularımızı en iyi yerlere gönderip en iyi imkanlar sunmak için her şeyi yapıyorum. Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum, her türlü desteği sunuyor."BARIŞ BEZEL "SPORUN VE SPORCUNUN HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ"Destek verdikleri spor dallarına yüzmeyi de eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden MLP Care'in Kurumsal Tanıtım ve Marka Yönetimi Koordinatörü Barış Bezel ise, "Spor ve sağlık birbirinden ayrılmaz ikili. Medical Park markamız ile futboldan tenise birçok spor dalında ülkemizin dört bir yanındaki onlarca kulübümüze yıllardır destek veriyoruz. Federasyonumuzla yaptığımız bu anlaşma ile toplumsal sorumluluk anlayışımızın önemli bir parçası olan spora destek yaklaşımımızı artık yüzme gibi değerli bir branşa da yansıtacağız. Sporcu sağlığı alanındaki bilgi birikimimiz ile yüzmenin ülkemizde gelişmesi ve yaygınlaşması için değerli çalışmalara imza atan federasyonumuza destek olmak, bizim için gurur kaynağı olacak. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporculara başarılar diliyorum. Son yıllarda elde edilen başarılar yüzmede ülkemizin çıtasını yükseltti. Artık yüzme toplumumuz tarafından takip edilen, uluslararası arenada başarı beklenilen branşlar arasında yerini aldı. Millilerimizin Japonya'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor, kurumum ve kendi adıma sporcularımıza başarılar diliyorum. Bu anlaşmayla sadece Tokyo'ya gidecek olan milli yüzücüler değil, lisanslı sporcular, teknik heyet ve hakemler de çeşitli imkanlardan faydalanabilecek. Medical Park olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olacağız" şeklinde konuştu.