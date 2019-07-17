17.07.2019 21:41
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SPOR Medipol Başakşehir farklı mağlup oldu

SPOR Medipol Başakşehir farklı mağlup olduSerhan TÜRK INNSBURCK (DHA) - Medipol Başakşehir, sezonun 3'üncü hazırlık karşılaşmasında Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'a 5-1 mağlup oldu.

SPOR Medipol Başakşehir farklı mağlup oldu
Serhan TÜRK INNSBURCK (DHA) - Medipol Başakşehir, sezonun 3'üncü hazırlık karşılaşmasında Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'a 5-1 mağlup oldu. Başakşehir'in tek golünü Mevlüt Erdinç kaydetti.
Avusturya'nın Salzburg şehrinde yeni sezon çalışmalarına devam eden Başakşehir, hazırlık karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach ile karşılaştı. Turuncu lacivertli ekip karşılaşmaya Mert, Caiçara, Clichy, Aziz Behich, İrfan Can, Mahmut, Edin Visca, Robinho, Kerim Frei ve Mevlüt Erdinç ilk 11'i ile başladı. Karşılaşmasının ilk yarısını Alman ekibi, 3-1 önde kapattı. 2'nci yarıda iki gol daha bulan Borussia Mönchengladbach maçı 5-1 kazandı. Alman ekibinin gollerini Lainer, Benes, Cuisance, Italiano ve Raffael kaydetti. Başakşehir'in tek golü ise Mevlüt Erdinç'ten geldi. SPOR Medipol Başakşehir farklı mağlup oldu
Kaynak: DHA
Borussia Mönchengladbach, Başakşehir, DHA, Güncel

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