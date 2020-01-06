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Spor medipol başakşehir ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

SPOR Medipol Başakşehir ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüİbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER ANTALYA (DHA) - Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Başakşehir, akşam antrenmanı gerçekleştirdi.

06.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:02
SPOR Medipol ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü
İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER ANTALYA (DHA) - Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya 'te sürdüren Başakşehir, akşam antrenmanı gerçekleştirdi.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden çalışmalar, çift kale maçla tamamlandı.
TURUNCU LACİVERLİLERDE 6 EKSİK
Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Başakşehir'de Ponck, Visca, Robinho, Caiçara, Arda ve Azubuike izinli oldukları için çalışmada yer almadı. Sakatlığı süren Skrtel ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Turuncu lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
Spor medipol başakşehir ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir, Belek, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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