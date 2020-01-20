SPOR Medipol Başakşehir
, Kırklareli
'ne geldi
Ali Can ZERAY - Resul ORUÇOĞLU KIRKLARELİ (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda TFF 2'nci Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor
ile yarın rövanş maçında karşılaşacak Medipol Başakşehir kafilesi, Kırklareli'ne geldi. Kulüp otobüsüyle Kırklareli'ne gelen Medipol Başakşehirli futbolcular, otele yerleşti.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında GMG Kırklarelispor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, rövanş maçının oynanacağı Kırklareli'ne geldi. Karayoluyla kente gelen Medipol Başakşehir kafilesi, kalacakları otele yerleşti. Medipol Başakşehirli futbolcular, maç saatini beklemeye geçti.
Müsabaka yarın saat 14.00'de Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak.