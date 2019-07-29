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SPOR Medipol Başakşehir, Ponck'u kadrosuna kattı

SPOR Medipol Başakşehir, Ponck'u kadrosuna kattı - Medipol Başakşehir, Portekiz Ligi ekiplerinden Desportivo Aves'in formasını giyen Carlos Ponck'u kadrosuna kattığını açıkladı.

29.07.2019 18:54
SPOR Medipol Başakşehir, Ponck'u kadrosuna kattı
SPOR Medipol Başakşehir, Ponck'u kadrosuna kattı
- Medipol Başakşehir, Portekiz Ligi ekiplerinden Desportivo Aves'in formasını giyen Carlos Ponck'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Turuncu lacivertli ekip, 24 yaşındaki Yeşil Burun Adaları asıllı stoper ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli futbolcu Carlos dos Santos Rodrigues 'Ponck' ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Portekiz ekibi Desportivo Aves Kulübü'nde forma giyen başarılı defans oyuncusunun imza töreninde kulüp CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Ponck'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.
Medipol Başakşehir bu transferi, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile taraftarlarına duyururken, yarışma konsepti içeren video, büyük beğeni topladı.

Yeşil Burun Adaları, Başakşehir, Portekiz, Güncel

Kaynak: DHA

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