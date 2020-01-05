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Spor medipol başakşehir ve trabzonspor antalya'ya geldi

SPOR Medipol Başakşehir ve Trabzonspor Antalya'ya geldiMustafa AKIN ' Olgucan KALKAN ' Kaan ÜLKER / Antalya,(DHA) - Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Belek'te sürdürecek olan Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, kente geldi.

05.01.2020 13:27 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:30
SPOR Medipol ve 'ya geldi
Mustafa AKIN ' Olgucan KALKAN ' Kaan ÜLKER/ Antalya,(DHA) - Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı 'te sürdürecek olan Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, kente geldi.
Süper Lig'e verilen arada kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürmek isteyen takımların Antalya'ya gelişi devam ediyor. Öğle saatlerinde Antalya Havalimanı'na gelen Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, kamp yapacakları otele doğru harekete geçti. İki takım da 3-13 Ocak tarihleri arasında hazırlıklarını Belek'te sürdürecek.
Spor medipol başakşehir ve trabzonspor antalya'ya geldi

Trabzonspor, Başakşehir, Antalya, Belek, Güncel

Kaynak: DHA


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