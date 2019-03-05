Spor Mehmet Özdilek İstatistikler Yalan Söylemez

Kaynak: DHA

Mehmet Özdilek İstatistikler yalan söylemezSalih TEKİN - Turgay İPEK ERZURUM, (DHA)Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yollarını ayıran teknik direktör Mehmet Özdiek, istatistiklerin yalan söylemeyeceğini belirterek, 17 haftada 20 puan topladıklarını söyledi. Maç başına puan ortalamasının 1.8 olduğunu ifade eden Özdilek, bazı yöneticilerin inanç ve güven eksikliği sebebiyle ekip olarak bıraktıklarını belirtti.Kulüp binasında basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Mehmet Özdilek, 7 maçta 5 mağlubiyet 2 beraberlik alan bir takımı devraldığını hatırlatarak sözlerine başladı. Dün itibariyle kulüple yollarını ayırdıklarını belirten Özdilek, '7 hafta sonunda Erzurumspor'la birlikteliğimiz başladı. 5 mağlubiyeti, 2 beraberliği olan bir takımla yola devam etmeye çalıştık. 24'ncü haftada ayrılığımız oldu. 17 haftadır buradayız, bu mücadelenin içinde kalmaya çalışıyoruz. 17 haftalık süreçte 4 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet almışız. Bugünkü puan 22 olduğuna göre 20 puan almışız. Bunu ortalamaya vurduğunuz zaman maç başına 1.8'e geliyor. Bu da ligde yüksek bir ortalama. Bu ortalama size 40 puan getirir. Dolayısıyla 17 haftalık süreçte sıralama yaparsanız, bu takım kendini 11 sırada yer bulan takım konumda yeralıyor' diye konuştu.Basın toplantısında ayrılık sebebini de açıklayan Özdilek, şunları söyledi'Neden ayrıldık. Yönetim içindeki bazı yöneticilerin bizlere karşı olan inanç ve güven konusunda ki eksiliğini gördük. Dolayısıyla bu hassas süreçte bu davranışların bizlere camiaya zarar vereceğini düşünerek ayrılma kararını aldık ekibimle birlikte.'Görevde olduğu sürece yanlarında olduğunu açıkladığı Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumspor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, futbolcu ve taraftarlara teşekkür eden Özdilek, BB. Erzurumspor'a da başarılar diledi.Açıklamaları sonrası soru almayacağını belirten Özdilek, 'İstatistikler yalan söylemez' diyerek vedalaştı.