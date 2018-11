Spor Mehmet Özdilek Kırmızı Çizginin Üzerinde Devam Etmek İstiyoruz

29 Kasım 2018 Perşembe 22:12



29 Kasım 2018 Perşembe 22:12

Spor Mehmet Özdilek Kırmızı çizginin üzerinde devam etmek istiyoruzSalih TEKİN - Zafer KUMRU ERZURUM, ( DHA )-BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Antalya galibiyeti sonrası ilk defa kırmızı çizginin üzerine çıktıklarını belirterek, Bursa 'da zor bir müsabaka oynayacağız kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız dedi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden B.B. Erzurumspor, 2 Aralık Pazar günü Bursaspor ile mücadele edecek. Kulüp tesislerinde Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdüren B.B Erzurumspor'da teknik direktörü Mehmet Özdilek, açıklamalarda bulundu. Takım olarak gelişerek yollarına devam ettiklerini dile getiren Mehmet Özdilek, ligde aldıkları galibiyetler sonrasında takımın moral açısından ön plana çıktığını belirtti. Gidebilecekleri daha çok yolun olduğunu kaydeden Özdilek, Son 4 maçın 2'si içeride, 2'si dışarıda. Bu hafta Bursa deplasmanına gidiyoruz. Bursa genç, dinamik bir takım. Bakıldığı zaman mücadelenin ön plana çıkacağı bir maç oynayacağız. Biz her maça çıkarken kazanma odaklı olacağız. Bursa'ya da kazanmak için gideceğiz. Her maçın hikayesi farklı. Orada da farklı bir hikaye olacak. Rakip deplasmanda kazandı biz evimizde kazanarak. Bursa'da kazanmak bizi farklı noktalara itecektir. Geldiğimizden beri ilk defa kırmızı çizginin üzerindeyiz. Yukarı çıkarak devam etmek istiyoruz. Zor bir müsabaka oynayacağız, kazanmak için gerekiyorsa onu yapacağız diye konuştu. SAKAT FUTBOLCULARLA İLGİLİ BİLGİ VERDİBursa maçıyla ilgili taktiksel çalışmaların devam edeceğini ve Cumartesi günü yola çıkacaklarını ifade eden Özdilek, takımda Kubulov'un sakatlığının uzun süreceğini Sefa'nın ise bireysel antrenörle çalıştığını kaydetti. Tshabalala 'nın Antalya maçından sonra sakatlandığını ve yoğun tedavi sürecinin devam ettiğini bildiren Özdilek, bu futbolcuyla ilgili kararın yarın netleşeceğini ve Leo'nun hafta sonu oynayabileceğini söyledi. Özdilek, Bursa maçıyla deplasmanda ilk galibiyeti almak istediklerini de belirtti.GEL-GİTLERİ ÇOK BİR LİG İZLİYORUZToplantıda basın mensuplarının sorularını da cevaplandıran Özdilek, Gel-gitleri olan lig oynuyoruz. Belki de reel puanlama için bu gerçekçi sıralama değil. Büyük takımlar çok puan kaybetti. Bu sıralamanın süreç içinde çok değişeceğini düşünüyorum. Yukarıdaki bir çok takımın aşağı geleceğini düşünüyorum biraz daha reel duruma gelecek dedi.HAKEMLER KARARLARINI KONTROL ETMELİ Galatasaray - Atiker Konyaspor maçından sonra hakemler Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya hakkında TFF 'nin verdiği kararı da değerlendiren Mehmet Özdilek, hakemlere olan güvenlerinin tam olduğunu ancak yeterliliklerinin tartışılması gerektiğini söyledi. Herkesin bir şeyler söylediğini ancak hakemlerin de kararlarını VAR sistemiyle kontrol etmesi gerektiğini vurgulayan Özdilek, şu açıklamalarda bulundu Bir çok itirazın olduğu yerde verdikleri kararı kontrol etmelidir. Orada bir VAR sistemi var. Sadece içerdekilerle görüş alış-verişi yapıyorlar. Ama bu kadar yoğun itirazın olduğu yerde verdiğiniz kararı çek etmelisiniz. Her takımın canı yanıyor. Büyük takımların, Anadolu takımlarının canı yanıyor. Bizim hatalarımızı minimize etmemiz lazım. VAR sistemi olmadan hakemlerin kararına saygı duyuyorduk. Bunları minimize etmek adına böyle bir uygulama ortaya konuldu. Hatayı en az seviyeye indirme adına sahada yöneten hakemle içerde takip eden arkadaşlar var. Yöneten hakemlerin flu gördüğü pozisyonları irdeleme şansı yok. VAR'ın başındaki hakemin bakacağı görsel temas da çok önemli. İki tarafta flu görürse o olmuyor, kargaşa başlıyor. Güven unsurunun kaybolmaması önemli. Yavaş yavaş güven unsuru kaybolmaya başlıyor. Bu tehlikeli bir şey. VAR'ın başında oturan hakemin yetersizliğini tartışırsak maçı yönetecek hakem bulamayız.OLMAZSA OLMAZLARIMIZDAN BİRİ TARAFTARLARIMIZMavi-beyazlı taraftarlardan övgüyle bahseden Özdilek, Türkiye 'ye örnek oldular. 17 yıl sonra Süper Lig'e gelip her hafta konuşulan, görsel olarak güzel resimler veren grup, kendi takımı içinde kıymetli ve değerli. Bu haftada da özellikle ikinci yarı müthiştiler, maçın içine dahil oldular. Olmazsa olmazlarımızdan biri taraftarlarımız. Takımın performansına etki ediyorlar dedi.BURSASPOR HAZIRLIKLARI SÜRÜYORSpor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Bursaspor'a konuk olacak B.B Erzurumspor, hazırlıklarını sürdürdü. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman top çalışması ile devam etti. Futbolcular idmanın devamında Bursaspor maçına yönelik taktik çalışma gerçekleştirdi. Mavi-beyazlı ekibin Fransız futbolcusu Leo Schwechlen ise yaptığı düz koşu ile çalışmalarına devam etti.