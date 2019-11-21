Haberler » Güncel » Spor mehmet sepil bu başarının türk futbolu için önemli bir milat olabileceğini düşünüyorum - Haber

Spor mehmet sepil bu başarının türk futbolu için önemli bir milat olabileceğini düşünüyorum

SPOR Mehmet Sepil Bu başarının Türk futbolu için önemli bir milat olabileceğini düşünüyorumKulüpler olarak bu sürecin farkındayızOLGUCAN KALKAN ' İBRAHİM ALİOĞLU ' ALİ DANAŞ - SERHAN TÜRK İSTANBUL,(DHA) ?

21.11.2019 16:37 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:43
SPOR Mehmet Sepil Bu başarının Türk futbolu için önemli bir milat olabileceğini düşünüyorum
Kulüpler olarak bu sürecin farkındayız
OLGUCAN KALKAN ' İBRAHİM ALİOĞLU ' ALİ DANAŞ - SERHAN TÜRK İSTANBUL,(DHA) ?
Mehmet Sepil, Takım yapısına baktığımızda oradaki genç oyunculara, ağabeylik yapan diğer oyunculara baktığımızda bu başarının Türk futbolu için önemli bir milat olabileceğini düşünüyorum dedi.
Göztepe Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Uluslararası Futbol Formu'nda açıklamalarda bulundu. Düzenlenen organizasyonun milli takımın yakaladığı başarının ardından olmasının çok iyi denk geldiğini ifade eden Mehmet Sepil, Bugünkü toplantı güzel bir zamana geldi. Moralin çok yüksek olduğu noktada oldu. Milli takımı çok önemli bir başarı kazandı. Esasında bu başarıyı dikkatle izleyip, sebeplerini de doğru koymamız gerekiyor. Bu başarı, baktığımız da aynı zaman kalıcı başarı olmanın özelliklerini taşıyor. Takım yapısına baktığımızda oradaki genç oyunculara, ağabeylik yapan diğer oyunculara baktığımızda bu başarının Türk futbolu için önemli bir milat olabileceğini düşünüyorum. Kulüpler Birliği olarak aynı başarı gösterdiğimizi söyleyemeyiz. Realist olarak bakarsak, son 2 yıl içinde Milli takımın gösterdiği başarıyı gösteremedik. Bunun sebepleri bellidir. Bunun sebebi futbolun ekonomik olarak bulunduğu durumdur diye konuştu.
KULÜPLER OLARAK BU SÜRECİN FARKINDAYIZ
Kulüpler Birliği olarak sürecin farkında olduklarını da değinen Sepil, İyi olan şu. Biz kulüpler olarak bu sürecin farkındayız. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yardımıyla birlikte bunu engelleyecek, kulüpleri ekonomik olarak doğru taşıyacak tedbirleri kulüplerin ortak arzusuyla birlikte aldık. Geçen sene lisans talimatı için TFF ile bir çalışma yaptık. Gelir ve giderlerin değerlendirileceği bir noktaya gittik. Kulüpler olarak düzeltmemiz gereken şeyler için bir başlangıç yaptık. Önümüzde yapmamız gereken çalışmalar var. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği olarak sıcak bir ilişki kurup bunu yöneteceğiz. Biz ülke olarak çok şanlıyız. Futbola baktığımızda, yeni bir federasyon başkanımız var. Bakanımız belki çok uzun yıllardır bakan değil, ama sporun önemli noktalarında büyük hizmetler verdi. Cumhurbaşkanımızın futbola olan ilgisi çok büyük. Süper Lig kulüpleri olarak kendimizi şanslı görüyoruz. Günlük sorunları veya eğer birlikte çalışırsak daha yapısal sorunlar varsa doğru teşhisler koyarak, en uygun şekilde çalışmaya hazırız. Konferansın Türk sporu için yararlı olmasını diliyorum şeklinde konuştu.
Spor mehmet sepil bu başarının türk futbolu için önemli bir milat olabileceğini düşünüyorum

Mehmet Sepil, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:15 TBMM Milli Savunma Komisyonu üyelerinden TUSAŞ'a ziyaret
18:15 Günün özeti
18:14 Antalya kadın çalışanın '29' mağduriyeti
18:14 Mardin kızıltepe'de silahlı kavga 2 ölü-
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Suriye'de terör koridoru oluşturma meselesi bitti, 400 bin kişi Afrin'e dönüş yaptı
17:57 Pakistan, Keşmir anlaşmazlığı için Türkiye'yi arabuluculuk yapmaya davet etti
17:51 MSB: 70 aile daha Cerablus'tan Tel Abyad'a doğru yola çıktı
17:45 Volkswagen, ertelediği Manisa fabrikası için kesin kararı yıl sonunda verecek
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
17:26 Son dakika: Cumhuriyet davasında karar açıklandı! Kadri Gürsel beraat etti
15:01 Son Dakika: Erdoğan: Ziraat Bankası, çiftçilerimizle alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecek
13:41 Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncusu, gazetecilere küfür ederek tepki gösterdi
12:14 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın Külliye'de CHP'li bir siyasetçi ile görüştüğü iddialarını yalanladı
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
21:15 İtalya'da aşırı sağcı lider Salvini'ye karşı yeni halk hareketi: Sardalyalar
21.11.2019 18:16:25