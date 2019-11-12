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Spor mehmet tahmazoğlu üçüncü kez türkiye kupası gaziantep'imize ve şahinbey'imize geldi

SPOR Mehmet Tahmazoğlu Üçüncü kez Türkiye Kupası Gaziantep'imize ve Şahinbey'imize geldiGaziantep,(DHA) -Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kazandığı Türkiye Kupası'nı Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na getirerek armağan etti.

12.11.2019 19:19 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:24
SPOR Mehmet Tahmazoğlu Üçüncü kez Türkiye Kupası 'imize ve 'imize geldi
Gaziantep,(DHA) -
Şahinbey Belediye Gençlik ve Kulübü Ampute Takımı, kazandığı Türkiye Kupası'nı Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na getirerek armağan etti.
Final müsabakasında Ortotek Gaziler'i 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götüren Şahinbey Belediyesi üçüncü kez bu mutlu sona ulaştı.
Aldıkları başarıdan dolayı futbolcuları tek tek tebrik eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ampute Futbol Takımımızın yönetim kurulunu, teknik heyetini ve oyuncuları alınan başarıdan dolayı yürekten kutluyorum. Üçüncü kez Türkiye Kupası Gaziantep'imize ve Şahinbey'imize gelmiş oldu. 2016-2017, 2018-2019 ve 2019-2020 yıllarının Türkiye Kupaları kulübümüzün müzesinde. Takımımız bizleri gururlandırdı dedi.
Spor mehmet tahmazoğlu üçüncü kez türkiye kupası gaziantep'imize ve şahinbey'imize geldi

Türkiye Kupası, Gaziantep, Şahinbey, Futbol, Güncel

Kaynak: DHA


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