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SPOR Merih Demiral'dan 'Evde kal' çağrısı

SPOR Merih Demiral'dan 'Evde kal' çağrısı'65 yaş ve üstündeki vatandaşlarımız durumun ciddiyetinin farkında değiller'İSTANBUL,(DHA) ' İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, sosyal medya üzerinden 'evde kal' çağrısında bulundu.

22.03.2020 23:13 | Son Güncelleme: 22.03.2020 23:14
SPOR Merih Demiral'dan 'Evde kal' çağrısı
'65 yaş ve üstündeki vatandaşlarımız durumun ciddiyetinin farkında değiller'
İSTANBUL,(DHA) ' İtalya Serie A ekiplerinden Juventus 'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, sosyal medya üzerinden 'evde kal' çağrısında bulundu.
Paylaştığı videoda kendi testlerinin negatif çıktığını belirten milli savunmacı, 'Benim için endişe duyan, beni merak eden, arayıp soran herkese teşekkür ediyorum. Sağlığım gayet iyi. Testlerim de negatif çıktı. Ülkemiz için en önemli nokta hep beraber evde kalıp, gerekli tedbirleri almak. 65 yaş ve üstündeki vatandaşlarımız, sosyal medyayı bizim kadar aktif kullanmadıkları için durumun ciddiyetinin farkında değiller. Şu an elimizden gelenin en iyisi hep beraber evde kalmak. Lütfen sizde evde kalın' ifadelerini kullandı. SPOR Merih Demiral’dan ’Evde kal’ çağrısı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

SPOR Merih Demiral'dan 'Evde kal' çağrısı
Etiketler : merih demiral, Juventus, Güncel

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