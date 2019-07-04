SPOR Merkez Hakem Kurulu ve üyeleri belli oldu

Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve üyeleri belli olduİSTANBUL, (DHA) Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı açıklamayla Merkez Hakem Kurulu ve üyelerinin belirlendiğini duyurdu. Konuyla ilgili TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.TFF Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu başkan ve üyelerini belirledi. Zekeriya Alp başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyorBAŞKANZekeriya AlpÜYELEROğuz SarvanÜnsal ÇimenZihni AksoyTurgay GüdüHamza IşınMurat IlgazYunus YıldırımAhmet Şahin(Tür: Spor)