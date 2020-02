SPOR Mert Günok: Son dakikaya kadar şampiyonluk yarışının içindeyiz"Ligde her maç önemli""UEFA'da başarıya açız"İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - Medipol Başakşehir'in file bekçisi Mert Günok, " Sivas 'ın bu hafta puan kaybetmesi halinde haftaya liderlik mücadelesine çıkabiliriz. Diğer rakiplerimizin de puan kaybetmesi gerekiyor. Lider olsak da şampiyonluk mücadelesi son haftaya kadar sürüyor. Bunu geçtiğimiz senelerde gördük. Yine son dakikaya kadar biz bu işin içindeyiz" dedi.Süper Lig'in 20'inci haftasında kendi sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'de milli oyuncu Mert Günok, maçın ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Gençlerbirliği galibiyetinin önemli olduğunu vurgulayan Günok, "Geçen hafta istediklerimizi sahaya yansıtamadık. İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Geçen haftaki mağlubiyetten sonra bu galibiyet önemliydi. Golden sonra bocaladığımız anlar oldu. Erken bir golle maçın daha rahat gitmesini sağladık. Şimdi önümüzde bir Sivas maçı var, aynı şekilde ona hazırlanacağız" ifadelerini kullandı."LİGDE HER MAÇ ÖNEMLİ"Önümüzdeki iki haftada oynayacakları Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş maçlarına da değinen deneyimli file bekçisi, "Biz, maç maç bakma taraftarıyız. İki maç olarak düşünmemek gerekiyor çünkü ligde her maç önemli. Alt sıralardaki takımların, üst sıralardaki takımlarla mücadelesi belirleyici olacak. Şimdi zorlu bir Sivas deplasmanı var bizim önümüzde. Önce ona bakacağız daha sonra ise Beşiktaş maçı var" şeklinde konuştu."SON DAKİKAYA KADAR ŞAMPİYONLUK YARIŞININ İÇİNDEYİZ"Bir sonraki hafta oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçının bu haftaki sonuçlara göre liderlik mücadelesi olabileceğinin altını çizen milli kaleci, DHA'ya yaptığı açıklama "Muhtemelen soğuk bir hava olacak. Bu hem Sivas hem de bizim için geçerli. Bunu bir bahane olarak söyleyemeyiz. Liderlik konusuna gelince Sivas'ın bu hafta puan kaybetmesi halinde haftaya liderlik mücadelesine çıkabiliriz. Diğer rakiplerimizin de puan kaybetmesi gerekiyor. Lider olsak da şampiyonluk mücadelesi son haftaya kadar sürüyor. Bunu geçtiğimiz senelerde gördük. Yine son dakikaya kadar biz bu işin içindeyiz" ifadelerini kullandı."UEFA'DA BAŞARIYA AÇIZ"UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda oynayacakları Sporting maçlarının önemli olduğunu ve takım olarak turu geçeceklerine inandığını söyleyen Günok, "Grup kuraları çekildiğinde Roma ve Mönchengladbach olmasından dolayı bize şans verilmiyordu ama biz, zoru başardık ve gruptan çıktık. Önümüzde yenebileceğimiz bir takım var tabii ki zor bir kura. Biz bunu daha önce başardık, yine başarabiliriz. Rakibimizin bizden daha fazla UEFA tecrübesi var. Biz de Avrupa'da ve UEFA'da başarıya açız. Umarım bu maçlar da bizim için güzel geçer" açıklamasında bulundu.