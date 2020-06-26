SPOR Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe tercihinde Emre Belözoğlu hayranlığı etkili oldu

SPOR Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe tercihinde Emre Belözoğlu hayranlığı etkili olduÇok profesyonel yaşıyor.

26.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:18
SPOR Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe tercihinde Emre Belözoğlu hayranlığı etkili oldu
Çok profesyonel yaşıyor. 39-40 yaşına kadar bir insan kolay kolay oynayamaz
Sivas,(DHA) -
Demir Grup Sivasspor'da bu sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş (25), öncelikle kulübünün başarılarına katkı sağlamak istediğini sezon başından beri söylerken şimdilerde Fenerbahçe ile prensipte anlaşmasına rağmen takımı için efor sarfetmeye devam ediyor. Hedefinin Türkiye'de başarılı olduktan sonra yurt dışına gitmek olduğunu belirten Yandaş, Avrupa'da Modric, Türkiye'de ise Emre Belözoğlu'nu örnek aldığını da ifade etmişti.
TÜRKİYE'DE EMRE BELÖZOĞLU, AVRUPA'DA MODRİC
Mert Hakan Yandaş, DHA'ya verdiği bir röportajında Avrupa'da ve Türkiye'de örnek aldığı isimler ile ilgili de değerlendirme yaparken şunları söylemişti
Günümüz futbolunda durağan oyuncu kalmadı. Ben de oyunu iki yönlü oynamaya çalışıyorum. Modric olsun, Pjanic olsun, iyi oyuncular var. Herkesi izleyip, maç izlemeyi maç takip etmeyi seviyorum. Çünkü izleyince de kendime bir şeyler katmak güzel oluyor. Tek bir kişi değil de bir kaç kişi var. Avrupa'da öne çıkan tercihim Modric.
EMRE AĞABEY ÇOK PROFESYONEL YAŞIYOR
Türkiye'den ise Emre Belözoğlu diyebilirim. Gerçekten çok örnek bir profesyonel ve çok büyük oyuncu. Takım arkadaşım Emre Kılınç da milli takım kampına gittiğinde anlatıyor. Hep akşamları 10 buçukta uyurmuş. 39-40 yaşına kadar bir insan kolay kolay oynayamaz. Çok profesyonel yaşıyor. Futbolculuğu hakkında da çok bir şey söylemeye gerek yok. Çok büyük bir futbolcu. O'nu örnek alıyorum diyebilirim. SPOR Mert Hakan Yandaş’ın Fenerbahçe tercihinde Emre Belözoğlu hayranlığı etkili oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Mert Hakan Yandaş, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Türkiye, Güncel, Haber

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