30.05.2019 18:29
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SPOR Metin Aşık son yolculuğuna uğurlandı

SPOR Metin Aşık son yolculuğuna uğurlandıKaan ÜLKER - İSTANBUL DHAFenerbahçe Kulübü eski başkanı Metin Aşık, Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SPOR Metin Aşık son yolculuğuna uğurlandı
Kaan ÜLKER - İSTANBUL DHA
Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Metin Aşık, Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Marmara İlahiyat Camii'ndeki cenazeye, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan adayı Nihat Özdemir, teknik direktör Mustafa Denizli, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve sevenleri katıldı. Aşık'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. SPOR Metin Aşık son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA
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