Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

SPOR Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Devletimizin çağrısına kulak asıp evlerimizde kalalım

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit: Devletimizin çağrısına kulak asıp evlerimizde kalalımGenç sporcu, koronavirüse karşı sosyal medya üzerinden yeni bir akım başlattıGürkan DURAL/BURSA, (DHA) - Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, koronavirüs salgınına karşı kurallara uyulması çağrısında bulunarak,...

28.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:37
Milli badmintoncu Neslihan Yiğit: Devletimizin çağrısına kulak asıp evlerimizde kalalım
Genç sporcu, koronavirüse karşı sosyal medya üzerinden yeni bir akım başlattı
Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, koronavirüs salgınına karşı kurallara uyulması çağrısında bulunarak, "Bu süreci bir an önce durdurmak istiyorsak, devletimizin çağrısına kulak asıp evlerimizde kalmak zorundayız" dedi. Genç sporcu, ayrıca, koronavirüse karşı sosyal medya üzerinden yeni bir 'challenge' da başlattı.
Badmintonda 2012 Londra Olimpiyatları'na katılarak Türk spor tarihinde ilki başaran Neslihan Yiğit, koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarını evinde sürdürüyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'da bu yaz düzenlenmesi planlanan ancak koronavirüs engeli dolayısıyla gelecek yıla ertelenen olimpiyatlarda da ülkemizi temsil edecek olan 26 yaşındaki milli sporcu, Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla Türkiye'ye seslenerek 'Evde kal' çağrısında bulundu.
"SEVDİKLERİNİZİ RİSKE ATMAK İSTEMİYORSANIZ, LÜTFEN EVDE KALIN"
Kurallara uyulması gerektiğini vurgulayan Neslihan Yiğit, "Ülkemizdeki koronavirüs salgını her geçen gün daha fazla artmakta ve daha fazla can kaybı yaşamaktayız. Bizler bu süreci bir an önce durdurmak istiyorsak, devletimizin çağrısına kulak asıp evlerimizde kalmak zorundayız. Sizler de sevdiklerinizin hayatlarını riske atmak istemiyorsanız, lütfen evlerinizde kalın" ifadelerini kullandı.
Bu arada, genç badmintoncu, koronavirüs salgınına karşı sosyal medya üzerinden yeni bir 'challenge' da başlattı. Tüm arkadaşlarının güzel bir mücadele içinde olduğunu dile getiren Neslihan Yiğit, tuvalet kağıdı rulolarını üst üste koyup üzerinden atladı. Yiğit'in başlattığı akıma sporcular yoğun ilgi gösterdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
SPOR Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Devletimizin çağrısına kulak asıp evlerimizde kalalım

Kaynak: DHA

Etiketler: Neslihan Yiğit, DHA, Güncel

Haberin Videosu :

SPOR Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Devletimizin çağrısına kulak asıp evlerimizde kalalım

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››SPOR Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Devletimizin çağrısına kulak asıp evlerimizde kalalım - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İspanya’da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü Haberler
İspanya'da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor Haberler
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor
Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi Haberler
Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi
İran’da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu Haberler
İran'da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı Haberler
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı
KKTC’de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Durumun kontrolden çıktığı İtalya’da 46 doktor hayatını kaybetti Haberler
Durumun kontrolden çıktığı İtalya'da 46 doktor hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

14:12: Berna Gözbaşı'dan Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne Anlamlı Bağış - Haber 14:12: TOKAT Kayalıklarda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı - Haber 14:12: ANKARA MSB Sosyal mesafenin korunması için gerekli tedbirler alınmaktadır - Haber 14:12: GAZİANTEP 'Koronavirüste plazma nakliyle tedaviye yönelik çalışmaların sonuna gelindi? - Haber 14:12: Mardin'de koronavirüse karşı alınan tedbirlere uymayan 9 kişiye para cezası uygulandı - Haber 13:52: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı - Haber 13:08: İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:56: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum - Ekonomi 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler