Spor Milli badmintoncu Özge Bayrak Hedefim 2020 Tokyo

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Spor Milli badmintoncu Özge Bayrak Hedefim 2020 TokyoNesrin AYDINANKARA, (DHA)2020 Tokyo Olimpiyatları için kota mücadelesi veren milli badmintoncular Özge Bayrak ve Emre Lale, Ankara'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında zirveyi bırakmadılar.ÖZGE BAYRAK 2016 RİO'DA YARIŞTIM, HEDEFİMİZ 2020 TOKYODünya sıralamasında 3'üncü olduğunu belirten Özge Bayrak, 1992 Bursa doğumluyum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına oynuyorum. En son Türkiye Şampiyonası'nda 1'inci olmuştum. Şu anda da yapılan badminton şampiyonasında tekrar 1'inci oldum. Mutluyum, turnuva bizim hedef turnuvamız değildi ama burada şampiyon olmak benim için çok büyük mutluluk. Şu anda hedefimiz önümüzdeki Polonya ve Finlandiya'da olimpiyat turnuvasında puanları toplamak. En son Rio Olimpiyatları'nda badminton adına Türkiye'yi temsil ettim. Daha sonra federasyonumuzla beraber kararlaştırıp tek bayanlar kategorisinden çekildim, çift bayanlara döndüm. Ama çift bayanlarda iyi bir başarı elde edemedik, sonra tekrar tek bayanlara dönmek zorunda kaldım. O yüzden şu anda dünya sıralamasında 3'üncü sıradayım. Ama şu anda 3 kişi de kotanın içerisinde, federasyon başkanımız, bizi birçok turnuvaya gönderip olimpiyat turnuvalarında puan toplayıp, bizi 2020 Olimpiyatları'na göndermeye çalışıyor. Hedefimiz 2020 Olimpiyatları'na katılmak. Orada Türkiye'mizi güzel bir şekilde temsil etmek şeklinde konuştu.EMRE LALE 2020'DE MİLLİ TAKIM ADINA ERKEKLERDE TEK OLMAK İSTİYORUM2020'de başarılı olmak için kendini bu spora adadığını ifade eden Emre Lale, Bursa doğumluyum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü adına oynuyorum. Büyükler Türkiye Şampiyonası'ndayız şu an. Az önce final müsabakasından çıktım ve şampiyon oldum. 2017, 2018 ve 2019'dan beri büyükler Türkiye şampiyonuyum. Bu sene İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına şampiyon oldum. Bu yüzden çok mutluyum ve aynı zamanda çarşamba günü olimpiyat elememiz var, Polonya'ya gidiyoruz. Orada ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye milli takımı adına erkeklerde ilk olmak istiyorum. Bu uğurda kendimi bu spora çok adadım. İnşallah 2020 Olimpiyatları'nda Tokyo'da ülkemizi badminton adına temsil edeceğim, bunun için çok mutluyum. Teşekkür ederim ifadelerini kullandı.