Haber, Son Dakika, Haberler

SPOR Milli badmintonculardan Anneler Günü mesajı

SPOR Milli badmintonculardan Anneler Günü mesajıANKARA, (DHA) - Anneler Günü dolayısıyla milli badmintoncu Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, duygularını anneleri ile beraber video hazırlayarak dile getirdi.

10.05.2020 12:43 | Son Güncelleme: 10.05.2020 12:45
SPOR Milli badmintonculardan Anneler Günü mesajı
ANKARA, (DHA) - Anneler Günü dolayısıyla milli badmintoncu Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, duygularını anneleri ile beraber video hazırlayarak dile getirdi.
Elde ettikleri başarılarda annelerinin çok büyük katkısı olduğunu söyleyen milli badmintoncu Nazlıcan İnci mesajında, "Sahaya çıktığımız andan beri bizimle sevinen, bizimle üzülen, bizim heyecanlanan, bizi biz yapan, perdesinin arkasındaki kahramanlarımızın günü bugün. Yüreğinizdeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkür ederiz. Başta kendi annem olmak üzere, bütün annelerin anneler günü kutlu olsun" dedi.
Anne Ebru İnci ise, "Başarın gururumuzdur, bana bu duyguyu yaşattığın için teşekkür ederim. İyi ki varsın" ifadelerini kullandı.
Çektiği videoda anneler gününü kutlayan milli badmintoncu Bengisu Erçetin ise, "Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen, gücüme güç, umuduma umut katan benim canım annem. Anneler günü kutlu olsun" diye konuştu.
Anne Tülay Erçetin ise, "Doğduğun andan beri kalbim de dualarım da hep seninle başarıların daim olsun canım yavrum" açıklamasında bulundu.
Anneler Günü hediyeleri nelerdir? Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü nedir?
Anneler günü mesajları! Anneler günü sözleri neler? En güzel anneler günü sözleri! Anneler günü ile ilgili en çok beğenilen mesajlar!
SPOR Milli badmintonculardan Anneler Günü mesajı

Kaynak: DHA

Etiketler: Anneler Günü, Anne, DHA, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti Haber
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş Haber
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani’nin şarkısına klip çekti Haber
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Denizli’de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin etti Haber
Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin etti
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor’un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı’ya teklif yaptı Haber
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı
Fenomen Enise Sude, Can Yaman’ın mesajlarını ’Karantina çılgınlığı’ notuyla ifşa etti Haber
Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı Haber
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı
Haberler››Güncel››SPOR Milli badmintonculardan Anneler Günü mesajı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:20: Çetin: "Yakında sizlerle kucaklaşacağız" - Haber 14:20: MTÜ'den 'Covıd-19 Sürecinde Kuru Kayısı ve Tarım Sektörü' paneli - Haber 14:20: Mezun oldukları okulda 55 yıl sonra buluştular - Haber 14:19: 50 gün sonra sokağa çıktı, 'televizyonla konuşmaya başladım' dedi - Haber 14:19: Başkan Akın şehit annelerini unutmadı - Haber 13:29: Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş - Haber 12:26: Vatandaşlar altın arar gibi kilosu 200 lira olan "domalan" mantarı arıyor - Haber 11:06: Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin etti - Haber