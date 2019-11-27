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Spor milli karateci ali sofuoğlu: tokyo'da altın madalya için elimizden geleni yapacağız

Milli karateci Ali Sofuoğlu: Tokyo'da altın madalya için elimizden geleni yapacağız"Olimpiyatlarda 8 kategoriden 8'ini de alabilecek güce sahibiz""Karatenin olimpiyatlarda olması bizim için hayallerimize ulaşmanın kapısı""Bu kulübü en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"Kaan ÜLKER - Özgür KABAN...

27.11.2019 11:05 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:07
Milli karateci Ali Sofuoğlu: 'da altın madalya için elimizden geleni yapacağız
"Olimpiyatlarda 8 kategoriden 8'ini de alabilecek güce sahibiz"
"Karatenin olimpiyatlarda olması bizim için hayallerimize ulaşmanın kapısı"
"Bu kulübü en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"
Kaan ÜLKER - Özgür KABAN/ İSTANBUL, (DHA) - Milli karateci Ali Sofuoğlu, "Olimpiyatlar için puanlama ile ilgili önümüzde son 4-5 maç kaldı. 8 kişi olimpiyatlara karateden gidebiliyor. Biz bu 8 kategorinin 8'ini de alabilecek güce sahibiz. İnşallah bunları başarıp, bu kategorilerin hepsinde Tokyo'da temsil etme başarısı gösterip, altın madalya için elimizden geleni yapmak istiyoruz" dedi.
Milli karateci Ali Sofuoğlu, Demirören Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.
"BU KULÜBÜ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ"
Kağıthane Belediyespor ile sözleşme imzaladıkları için mutlu olduğunu belirten 24 yaşındaki milli sporcu, "Kağıthane Belediyespor'a imza attığımız için çok mutluyuz. Daha önce birçoğumuzun yaşamadığı sıcak bir karşılama ile karşılandık. Bu bizi çok mutlu ve onore etti. Bu kulübün eşofmanını en iyi şekilde giyerek adını en iyi şekilde temsil edeceğiz. Buraya da layık olmaya çalışacağız diye umuyoruz" ifadelerini kullandı.
"OLİMPİYATLARDA 8 KATEGORİDEN 8'İNİ DE ALABİLECEK GÜCE SAHİBİZ"
Olimpiyatlarda karate dalında 8 kategoride de yarışmak istediklerini söyleyen Sofuoğlu, "Olimpiyatlar için son dönemece girdik diyebiliriz. Çok uzun bir süredir olimpiyatlar için hazırlanıyoruz. Puanlama ile ilgili önümüzde son 4-5 maç kaldı. Bu maçlardan sonra olimpiyatlara gidip gidemeyeceğimiz kesinleşmiş olacak. Biz kendi adımıza şu an bir şeyler başarabildiğimize inanıyoruz ve mutluyuz. Çünkü 8 kişi olimpiyatlara karateden gidebiliyor. Biz bu 8 kategorinin 8'ini de alabilecek güce sahibiz. Şu an çok yakınız buna. Çalışmalarımız da bu yönde ilerliyor. İnşallah bunları başarıp, bu kategorilerin hepsinde Tokyo'da temsil etme başarısı gösterip, oraya gittikten sonra da altın madalya için elimizden geleni yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
"KARATENİN OLİMPİYATLARDA OLMASI HAYALLERİMİZE ULAŞMANIN KAPISI"
Karatenin bu sezon ilk defa olimpiyatlarda yer almasından dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Ali Sofuoğlu, "Ben karateye başladığımdan beri olimpiyatlarda olmanın hayalini kuruyoruz. O zamanlarda karate olimpik değildi ama bizler için bir hayaldi. Bize nasip olduğu için çok mutluyuz, olmayabilirdi de belki bundan sonraki olimpiyatlarda karate yine olmayabilir; bunu bilmiyoruz. Karatenin bu olimpiyatlarda olması bizim için hayallerimize ulaşmanın bir kapısı diyebiliriz. İnşallah bunu da başarabiliriz" dedi.
Spor milli karateci ali sofuoğlu: tokyo'da altın madalya için elimizden geleni yapacağız

Tokyo, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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