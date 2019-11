SPOR Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu Olimpiyatlara katılıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorumKendimizi burada çok değerli hissettikHedefim dünya sıralamasındaki yerimi korumakKaan ÜLKER - Özgür KABAN İSTANBUL, (DHA) - Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, Karatenin ilk defa yer alacağı olimpiyata ilk hedefim katılabilmek, daha sonrasında Allah'ın izniyle ülkemizi orada en iyi şekilde temsil etmek istiyorum dedi. Avrupa ve Dünya Şampiyonu Serap Özçelik Arapoğlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.KENDİMİZİ BURADA ÇOK DEĞERLİ HİSSETTİKKağıthane Belediyespor ile sözleşme imzaladıkları için mutlu olduğunu belirten Serap Özçelik Arapoğlu, Gerçekten mutluyum çünkü imzaladığımızdan itibaren her şey çok güzeldi, kendimizi çok değerli hissettik. Biz köklü bir kulüp olan Büyükşehir Belediyesi'nden buraya geldik ve burada imkanların, şartların daha iyi olacağını düşündüğümüz için bu anlaşmayı imzaladık. İnşallah biz de transfer olduğumuz bu ilçe belediyeyi en iyi şekilde temsil ederiz diye konuştu.HEDEFİM DÜNYA SIRALAMASINDAKİ YERİMİ KORUMAKDünya sıralamasında birinci sırada yer aldığını ve bunu korumak istediğini söyleyen Arapoğlu, Önümüzde Tokyo Olimpiyatları var ama olimpiyatlara gidebilmek için önümüzde premier ligler var. Şu an itibariyle dünya sıralamasında 1'inciyim, gittiğim her müsabakada en az 3-4 tur yaparsam puan toplayacağım ve 1'inci sıradaki yerimi koruyacağım. Böylelikle direkt olimpiyatlara katılabileceğim, benim hedefim yerimi korumak. Önümüzdeki hafta İspanya'nın Madrid kentinde bu senenin son premier lig etabı var, orada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Orada 1'inci olursam az çok garantilemiş oluyorum, benim hedefim başarılı bir performans sergileyerek olimpiyatları garantileyebilmek şeklinde konuştu.OLİMPİYATLARA KATILIP ORADA ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUMKaratenin ilk defa olimpiyatlarda yer almasından dolayı mutlu olduğunu belirten Serap Özçelik Arapoğlu, Çok mutluyum, çünkü bizde şu vardı, karate branşında dünya şampiyonası 2 senede 1 yapılıyor, her sene Avrupa Şampiyonası oluyor. Ben çok şükür dünya şampiyonu, dünya 2'ncisi ve Avrupa şampiyonu oldum, ilk defa düzenlenen Avrupa Oyunları'nda 1'inci oldum. Eksik kalan tek yanımız olimpiyatlardı, hiçbir şekilde olimpiyat hayali kuramıyorduk çünkü arkadaşlar orada yarışıyordu ve biz de hayal olarak izliyorduk. Ama şimdi bu imkan bize verildi, karatenin ilk defa yer alacağı bu organizasyona ilk hedefim katılabilmek, daha sonrasında da Allah'ın izniyle ülkemizi orada en iyi şekilde temsil etmek istiyorum ifadelerini kullandı.