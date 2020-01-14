Haberler » Güncel » Spor milli karateciler yurda döndü - Haber

Spor milli karateciler yurda döndü

SPOR Milli karateciler yurda döndüİbrahim YILDIZ - Karate 1 A Serisi Santiago ayağında mücadele eden ve 12 madalya kazanan Karate Milli Takımı, yurda döndü.

14.01.2020 20:26 | Son Güncelleme: 14.01.2020 20:28
SPOR Milli karateciler yurda döndü
İbrahim YILDIZ - Karate 1 A Serisi Santiago ayağında mücadele eden ve 12 madalya kazanan Karate Milli Takımı, yurda döndü.
10-12 Ocak tarihlerinde Şili'nin Santiago kentinde düzenlenen Karate 1 A Serisi'nde mücadele eden ve 4 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya olmak üzere toplamda 12 madalya kazanan milli karateci ve antrenörler, 'a geldi. Saat 18.30'da İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafileyi federasyon yetkilileri karşıladı.
2020'de 3 etap üzerinden yapılacak serinin diğer ayakları İstanbul ve Durban'da yapılacak. Bu seriler, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı verecek.
Spor milli karateciler yurda döndü

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:49  İBB, ADALAR'DAKİ FAYTON VE ATLARI KAMULAŞTIRACAK - Haber
20:48  İBB'den Cemevlerine hizmet var statü yok - Haber
20:45  Şırnak'ta kayıp Süryani çifti arama çalışmaları devam ediyor - Haber
20:44  Adalar'da fayton plakaları İBB'ye geçti - Haber
20:44  İlçe Müftülüğü ilk aylık toplantısını gerçekleştirdi - Haber
19:54  BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor - Haber
19:45  İBB Meclisi cemevlerinin ibadethane olarak değiştirilmesi önerisini reddetti - Haber
18:08  Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu - Haber
17:15  Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı - Haber
16:45  2 ay önce drift yaparken yakalanmıştı, dün gece aynı yolda öldü - Haber
16.01.2020 20:52:35