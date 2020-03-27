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SPOR Milli sporculardan 'Evde kal' çağrısı

SPOR Milli sporculardan 'Evde kal' çağrısıVIDEO YOKBuğra Ünal: 14 kurala uyalımİlke Özyüksel: Toplumdan da sorumluyuzİpek Akşin: Kişisel hijyene dikkatYasmani Copello: Lütfen evde kalınANKARA, (DHA) - Modern pentatlonda milli sporcular Buğra Ünal, İlke Özyüksel ve İpek Akşin ile milli atlet...

27.03.2020 10:53 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:56
SPOR Milli sporculardan 'Evde kal' çağrısı
VIDEO YOK
Buğra Ünal: 14 kurala uyalım
İlke Özyüksel: Toplumdan da sorumluyuz
İpek Akşin: Kişisel hijyene dikkat
Yasmani Copello: Lütfen evde kalın
ANKARA, (DHA) - Modern pentatlonda milli sporcular Buğra Ünal, İlke Özyüksel ve İpek Akşin ile milli atlet Yasmani Copello, koronavirüs salgınına karşı 'Evde kal' mesajı verdi.
BUĞRA ÜNAL: 14 KURALA UYALIM
Modern pentatloncu Buğra Ünal, salgınla mücadele için kurallara uyma çağrısı yaparak, "Şu an küresel bir salgının tam ortasındayız. Bireysel sağlığımızı korumak kadar toplumun da sağlığı bizim elimizde. Sağlık Bakanlığımızın çıkardığı 14 kurala uyup, güvenli mesafeyi koru. Evde kal Türkiye" dedi.
İLKE ÖZYÜKSEL: TOPLUMDAN DA SORUMLUYUZ
Milli pentatloncu İlke Özyüksel de "Küresel bir salgın içindeyiz. Sadece kendimizden değil, toplumdan da sorumluyuz. Kendi sağlığın için, çevre sağlığın için lütfen evde kal" diye konuştu.
İPEK AKŞİN: KİŞİSEL HİJYENE DİKKAT
Milli sporculardan İpek Akşin de güvenli mesafeye dikkat çekerek, "Küresel bir salgın yaşadığımız bu günlerde sağlık sistemimizin düzenli işleyebilmesi ve sağlık çalışanlarımıza yardımcı olabilmek için sen de kişisel hijyenine dikkat et. Güvenli mesafeni koru ve evde kal. Bu sayede hem çevrendekiler hem de sen sağlıklı kal" ifadelerini kullandı.
YASMANİ COPELLO: LÜTFEN EVDE KALIN
Milli atlet Yasmani Copello Escobar ise mesajında, "Ben iyiyim, her şey yolunda. Kendinize iyi bakın, lütfen evde kalın" dedi.
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SPOR Milli sporculardan ’Evde kal’ çağrısı

Kaynak: DHA

Etiketler: DHA, Güncel

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SPOR Milli sporculardan 'Evde kal' çağrısı

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