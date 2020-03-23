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SPOR Milli sporculardan koronavirüs salgınına karşı önlem mesajları

Milli sporculardan koronavirüs salgınına karşı önlem mesajlarıParalimpik okçulukta şampiyon Gizem Girişmen: Güvenli mesafeni koruMilli badmintoncu Özge Bayrak: Evimizde kalıp, ülkemizi koruyalımMilli okçu Yasemin Ecem Anagöz: Tedbiri elden bırakmayalımANKARA, (DHA) - Dünyayı ve Türkiye'yi...

23.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:05
Milli sporculardan koronavirüs salgınına karşı önlem mesajları
Paralimpik okçulukta şampiyon Gizem Girişmen: Güvenli mesafeni koru
Milli badmintoncu Özge Bayrak: Evimizde kalıp, ülkemizi koruyalım
Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz: Tedbiri elden bırakmayalım
ANKARA, (DHA) - Dünyayı ve Türkiye 'yi etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken, milli sporcular Gizem Girişmen, Özge Bayrak ve Yasemin Ecem Anagöz de Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptıkları açıklamalarla kurallara uyulması ve evde kalınması çağrısında bulundu.
PARALİMPİK OKÇU GİZEM GİRİŞMEN: GÜVENLİ MESAFENİ KORU
2008 Pekin Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan milli okçu Gizem Girişmen, koronavirüs salgınına karşı Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına dikkat çekerek, "Küresel bir salgın yaşıyoruz. Yalnızca bireysel sağlığımızı değil, toplumun sağlığını korumak da bizim ellerimizde. Sağlık sistemimizin ve sağlık çalışanlarımızın yükünü artırmamak ve sağlıklı kalmak için güvenli mesafeni koru. Evde kal, hem sağlığını hem de çevreni koru" dedi.
MİLLİ BADMİNTONCU ÖZGE BAYRAK: EVİMİZDE KALIP, ÜLKEMİZİ KORUYALIM
Antrenmanlarına evinde devam eden milli badmintoncu Özge Bayrak da, "Ülke olarak oldukça kötü bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde evimizde kalıp, ülkemizi koruyalım" ifadelerini kullandı.
MİLLİ OKÇU YASEMİN ECEM ANAGÖZ: TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM
Paniğe gerek olmadığına vurgu yapan milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, "Koronavirüs salgını için Sağlık Bakanlığı'nın koyduğu yasaklara uyalım. Panik yapmadan, tedbiri elden bırakmadan evimizde bekleyelim. Kendimize zaman ayıralım, yapmaya fırsat bulamadığımız şeyleri yapalım. Bu zor günleri atlatacağız" diye konuştu.
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SPOR Milli sporculardan koronavirüs salgınına karşı önlem mesajları

Kaynak: DHA

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SPOR Milli sporculardan koronavirüs salgınına karşı önlem mesajları
Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, DHA, Güncel

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