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SPOR Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün: Evden çıkmamaya özen gösterelim

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün: Evden çıkmamaya özen gösterelim"Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için evden çıkmamaya özen gösterelim" dediGürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Dünyayı etkisi altına alan ve birçok alanda olduğu gibi spor organizasyonlarının da iptaline ya da ertelenmesine neden...

27.03.2020 11:23 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:25
Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün: Evden çıkmamaya özen gösterelim
"Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için evden çıkmamaya özen gösterelim" dedi
Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Dünyayı etkisi altına alan ve birçok alanda olduğu gibi spor organizasyonlarının da iptaline ya da ertelenmesine neden olan koronavirüs salgınına karşı 'Evde kal' çağrıları sürüyor.
Japonya'nın Tokyo kentinde bu yaz düzenlenmesi planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen olimpiyatlarda Türkiye'yi 57 kiloda temsil edecek milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Evinde antrenörüyle birlikte yoğun çalışma temposunu sürdüren İlgün, koronavirüs salgınına karşı Türkiye'ye 'Evde kal' çağrısında bulundu.
27 yaşındaki sporcu, "Ülkemiz zor günlerden geçiyor ve hepimiz koronavirüs salgını ile mücadele içerisindeyiz. Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için evden çıkmamaya özen gösterelim. Evde kal, hareketsiz kalma" ifadelerini kullandı.
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SPOR Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün: Evden çıkmamaya özen gösterelim

Kaynak: DHA

Etiketler: Hatice Kübra İlgün, DHA, Güncel

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SPOR Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün: Evden çıkmamaya özen gösterelim

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